„Sanssouci war natürlich ein Muss“

In Aquarell, in Pastell, in Sepia. Potsdam vor hundert Jahren, Potsdam in Trümmern, Potsdam gestempelt: Die Auswahl an Kalendern, die sich Blatt für Blatt der Landeshauptstadt widmen, ist traditionell groß. Für 2020 kommt ein Exemplar dazu: „ Potsdam von oben“. Dafür hat die Fotografin Kati Krüger aus Brandenburg an der Havel die Angst vorm Fliegen überwunden.

Tapsige Tierkinder, Gewürze aus aller Welt, freizügige Feuerwehrmänner – was für ein Kalender hängt bei Ihnen zu Hause an der Wand?

Kati Krüger: Meine Kinder basteln mir manchmal Kalender – sie malen unheimlich gern, machen auch kleine Collagen. Ansonsten muss ich allerdings gestehen, haben wir gar keinen Wandkalender. Auch im Alltag habe ich schon lange keinen Papierkalender mehr. Ich arbeite als Fotografin zwar viel mit Terminen, bin aber nur digital unterwegs. Ich bin ein technischer Mensch – das bringt der Handwerksberuf mit sich, der heutzutage auch viel mit dem Computer zu tun hat.

Wann haben Sie zum ersten Mal einen Kalender selbst gestaltet?

Ich habe schon als Kind sehr viel fotografiert und mit 14, 15 erste Brandenburg-Bilder – Stadtansichten und Landschaftsaufnahmen – für meine Eltern zu einem Kalender zusammengeklebt. Als professionelle Fotografin habe ich vor einigen Jahren in recht kleiner Auflage einen Kalender mit Stadtaufnahmen angeboten. Vor anderthalb, zwei Jahren kam mir dann die Idee mit den Luftbildern. Für 2019 habe ich den Wandkalender erstmals für Brandenburg gemacht – der kam so gut an, dass schnell klar war, dass ich das Angebot ausweiten möchte. Und nun gibt es für 2020 Brandenburg mit neuen Luftbildern und erstmals Potsdam.

Sie kennen Potsdam gut aus der Vogelperspektive. Aber wie gut kennen Sie Potsdam zu Fuß?

Potsdam ist ja zum Glück nicht so weit weg von Brandenburg und ich bin natürlich schon einige Male dort gewesen. Ich kenne die Stadt auch durch meine Gesellenausbildung und die zwei Jahre an der Meisterschule ganz gut – aber natürlich nicht so gut wie ein echter Potsdamer.

Hatten Sie einen Plan, was Sie unbedingt für den Potsdam-Kalender festhalten wollen?

Der Pilot, mit dem ich zusammenarbeite, und ich haben einige Flüge über Potsdam unternommen. Der erste Flug war vor allem zur Orientierung, weil eine Stadt, selbst wenn man sie gut kennt, von oben völlig anders wirkt. Nach diesem Kennelernflug habe ich mir die wichtigsten Objekte rausgesucht – Sanssouci war natürlich ein Muss und ist aus der Luft besonders schön. Viele Motive kommen aber auch spontan dazu, wenn man gerade unterwegs ist. Es ist einfach so viel zu entdecken von da oben! Eine Überraschung war für mich zum Beispiel die Berliner Vorstadt mit der Glienicker Brücke und dem vielen Wasser. Ich fand diese Ecke am schönsten.

Fliegen Sie eigentlich gern?

Inzwischen ja. Ursprünglich hatte ich aber ein etwas schwieriges Verhältnis zu Flugzeugen. Mein allererster Flug war noch zu DDR-Zeiten mit einer alten Iljuschin nach Ungarn – eine richtige Klapperkiste. Ich war noch ein Kind und mir ist schlecht geworden – mit dem ganzen Programm. Als ich nach dem Abitur als Rucksacktouristin nach Australien und Neuseeland geflogen bin, ging es ganz gut – dann kam die Landung... Ich muss zugeben, als ich das erste Mal in das kleine Ultraleicht-Flugzeug gestiegen bin, hatte ich ein bisschen Angst, dass es mir wieder schlecht geht. Aber es funktioniert gut, alles ist entspannt. Ich nehme vor dem Start aber immer noch eine Reisetablette.

Es heißt, dem Piloten wird nicht schlecht – haben Sie mal darüber nachgedacht, den Flugschein zu machen?

Nein, definitiv nicht! Ich möchte mich da oben auch lieber aufs Fotografieren konzentrieren – und das Zusammenspiel mit meinem Piloten Maik Dieck klappt nach einigen Anläufen richtig gut. Es ist ja nicht so, dass er fliegt und ich fotografiere – wir sind immer im Gespräch und verstehen uns auch über Handzeichen. Ich brauche ja bestimmte Voraussetzungen, um eine gutes Foto machen zu können, einen bestimmten Sonnenstand, mal eine Rechtskurve, mal eine Linkskurve.

Welche Rolle spielt das Wetter?

Das optimale Fotoflugwetter ist nach dem Regen, weil die Luft dann von Smog und Staub reingewaschen und klar ist. Sonne ist auch wichtig, vor allem für die Farben – ohne Sonne wirkt eben alles trüb. Es ist nicht immer so einfach, das perfekte Wetter für einen Flug zu erwischen. Deshalb habe ich die Wetter-App auf dem Telefon immer im Blick.

Brandenburg, Potsdam – wie geht’s weiter?

Mal schauen, darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. Ich finde, das ganze Land Brandenburg ist schön und hat viel zu bieten – nicht nur die Städte, auch die Dörfer, die Havellandschaft...

Haben Sie ein Lieblingsmotiv?

Egal, ob in der Luft oder auf dem Boden: Ich fotografiere einfach gern Landschaften, gerade frühmorgens oder spätabends, wenn alles schläft. Das ist mein Ausgleich zur Porträtfotografie, bei der man ja die ganze Zeit mit den Menschen in Aktion ist.

Was wollen Sie unbedingt einmal vor die Linse bekommen?

Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll – überall auf der Welt ist Faszinierendes zu fotografieren. Die Antarktis, die Wüsten, Afrika mit all den Tieren... Ich könnte mich für alles begeistern! Jetzt wünsche ich mir aber erst einmal einen schönen Herbst und ein wenig Schnee im Winter. Brandenburg habe ich für den Kalender zu den verschiedenen Jahreszeiten fotografieren können. Das wünsche ich mir auch für Potsdam – und warte und hoffe.

Zur Person Kati Krüger, 44, ist in Brandenburg an der Havel geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur ging sie auf ins Ausland auf Entdeckungsreise. Nach der Rückkehr absolvierte sie eine Ausbildung zur Fotografin. In Potsdam hat sie zudem ihren Meister- und Technikerabschluss gemacht. Seit 15 Jahren hat Kati Krüger in Brandenburg ein eigenes Studio. Sie fotografiert klassische Porträts, Babys und Hochzeiten, ist aber auch für Firmen und die Werbung im Einsatz. Der Kalender „ Potsdam von oben“ ist im MAZ-Mediastore in der Potsdamer Innenstadt, Friedrich-Ebert-Straße 85/86, zu haben und kostet 24,90 Euro. nf

Von Nadine Fabian