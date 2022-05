Brandenburger Vorstadt

An der Wand des Fotoateliers hängt Antoine Pesne. Nicht wirklich er, natürlich – aber ein Selbstporträt von ihm, dem preußischen Hofmaler. Besonders freundlich schaut er nicht. Dabei ist jetzt sogar dieser kleine, graue Kasten auf ihn gerichtet, von dessen Existenz und Genauigkeit Pesne im 18. Jahrhundert freilich nichts ahnen konnte.

Dieser kleine graue Kasten ist eine Kamera im Wert eines Kleinwagens. Bedient wird sie von Wolfgang Pfauder. Bereits seit 35 Jahren ist er Teil des zweiköpfigen Teams des Fotoateliers der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Daniel Lindner, der zweite Teil des Teams ist seit 32 Jahren dabei. Zusammen sind sie dafür verantwortlich, „alles zu fotografieren, was bei der Schlösserstiftung anfällt“, sagt Pfauder.

Potsdams Schlösser: Alles wird fotografiert

Das Fotoatelier existiert bereits seit 1967. Zu Beginn wurde noch analog fotografiert, doch schon Mitte der 1990er-Jahre kam der große Schritt in die Moderne, das gesamte Archiv wurde digitalisiert. Zu Beginn der Zeitenwende sträubte sich Wolfgang Pfauder noch gegen die digitale Fotografie, doch er gewöhnte sich schnell an die neue Arbeitsweise und lernte mit der Zeit auch, deren Vorteile zu schätzen.

„Früher war es immer ein kleiner Nervenkitzel, wenn man die Fotos zum Entwickeln gegeben hat“, erinnert er sich. Schließlich gab es den Blick aufs Display nicht, missglückte Aufnahmen mussten aufwendig neu gestellt werden. „Heutzutage sieht man direkt, wenn etwas am Foto nicht stimmen sollte. Das ist ein riesiger Vorteil. Dazu kommt noch, dass die jetzige digitale Qualität mit einer analogen Kamera nicht zu erreichen ist“, sagt Pfauder. Außerdem musste man früher vorsichtiger sein, heiße Halogenbrenner konnten für so manches Gemälde oder Buch eine Gefahr darstellen. Die heute eingesetzte Ausrüstung ist deutlich harmloser. „Wir brauchen uns damit keine Sorgen zu machen. Heutige Halogenlampen emittieren kaum noch Wärme und der Blitz der Kamera ist kalt“, erklärt Pfauder.

Wolfgang Pfauder arbeitet seit 35 Jahren für die Stiftung. Quelle: Julius Frick

Schlösserstiftung: Fotos ohne Reflexion

Der 62-Jährige arbeitete nach der Meisterschule zunächst in einem Fotostudio. „Das war zwar interessant, aber so ganz hat es mich nicht befriedigt“, sagt er. Der Job bei der Schlösserstiftung sei abwechslungsreicher. Einen „normalen“ Arbeitstag gibt es nicht. An Montagen und Dienstagen sind die beiden Fotografen meist in den verschiedenen Schlössern unterwegs, schleppen ihre schwere Ausrüstung durch die alten Räume. Dort fotografieren sie Gegenstände, die entweder einen Transport nicht vertragen würden oder die nicht zu transportieren sind – beispielsweise Skulpturen. Die Aufgaben der beiden Fotografen teilen sich dabei in verschiedene Bereiche auf: Sie dokumentieren einerseits den Bestand zur Archivierung und fertigen Aufnahmen für Kataloge an. Auf der anderen Seite werden die restaurierten Gegenstände vor, während und nach der Restaurierung fotografiert.

Bei den Aufnahmen geht es vor allem darum, Reflexionen zu vermeiden. „Im Grunde genommen ist es relativ simpel. Es geht nur darum: Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel“, sagt Wolfgang Pfauder. Doch das Licht mag fallen, wie es will, bei den vielen geschwungenen Möbeln, bei aufwendig gestalteten Holzintarsien entstehen automatisch kleine Lichtpunkte. „Nur indirekte Beleuchtung oder ein Polarisationsfilter können da behilflich sein“, berichtet Pfauder. Ein Polarisationsfilter wird auf das Objektiv der Kamera gesteckt und absorbiert einfallendes Licht, anstatt es zu reflektieren.

Modernste Technik mit UV und Röntgen

Im Bereich der Fotografie für die Restaurierung wird im Fotoatelier nicht nur mit einer herkömmlichen Kamera gearbeitet. Auch UV- und Infrarottechnik kommt zum Einsatz. Diese wird eingesetzt, um an den unersetzbaren Gemälden Retuschen offenzulegen.

Wenn ein Bild mit UV-Strahlung erfasst werden soll, muss der Raum komplett abgedunkelt werden, die Fotografen tragen sogar Schutzbrillen. Dann werden links und rechts von der Kamera zwei blaue Kästen angestellt, die in ihrem Aussehen an einen mobilen Blitzer erinnern. Nachdem sie eine Zeit lang gewummert haben und sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat, wird auf dem Bild eine Schicht sichtbar: Es ist, als würde man eine Staubschicht beobachten, die zu leuchten beginnt. Dieser „leuchtende Staub“ ist der sogenannte Firnis, die oberste Schicht auf einem Gemälde.

An den Stellen, an denen der Firnis nicht leuchtet, wurde nachträglich übermalt. Das kann von simplen Farbschichten, bis hin zu hinzugefügten Objekten oder Personen reichen. Die Technik ist dabei längst nicht am Ende. In Zukunft wird das Atelier noch durch eine Röntgenanlage bereichert. Mit ihr wird es möglich sein, auch die dunklen Partien des Gemäldes zu durchleuchten.

Mit UV Strahlen wird auf Farbüberlagerungen geprüft. Quelle: Julius Frick

Dabei sind die Objekte empfindlich – mit Röntgenstrahlen sollte man sie nicht zu lange traktieren. Zudem sind die alten Leinwände auf eine konstante Temperatur und Luftfeuchte angewiesen. Die Aufenthaltszeit außerhalb der angestammten Räume bleibt kurz, bestenfalls nur zwei bis drei Stunden. „Es ist das höchste Gebot, dass das Kunstgut nicht beschädigt wird. Dann kann halt manchmal ein Bild nicht perfekt sein, aber in der Hauptsache soll das Kunstwerk erhalten bleiben“, erklärt Wolfgang Pfauder.

Sanssouci und Co: Vorsicht statt Angst

Viele andere Risiken gibt es in Pfauders Beruf nicht. „In den Schlössern muss man nur aufpassen, dass man mit den Halogenleuchten nicht gegen die Kronleuchter stößt“, sagt Pfauder lachend. Nicht nur vor den Kronleuchtern, auch vor Porzellan hat er großen Respekt. Doch genau das ist wichtig: Angst gehöre nicht an diesen besonderen handwerklichen Arbeitsplatz. „Wenn man Angst hat, dann macht man Fehler und die sollten bei diesen Gegenständen nicht passieren.“

Und manchmal sind es die zu fotografierenden Objekte selbst, die die Meister herausfordern. So wie die acht Meter lang Tischdecke, die Wolfgang Pfauder und Daniel Lindner ablichten sollen. Wie das klappen soll? „Ich schaue mal, wie ich das anstellen werde“, sagt er optimistisch, „einen Plan habe ich zwar noch nicht, aber ich werde es schon irgendwie hinbekommen.“

