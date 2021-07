Sanssouci

Es darf wild geknipst werden: Das Fotografieren und Filmen in den Schlössern und Parkanlagen der Potsdamer Schlösserstiftung und die spätere Veröffentlichung und auch gewerbliche Nutzung der Aufnahmen ist ab sofort offiziell erlaubt, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) am Montag mitteilte. Bisher war das nur mit einer vorherigen schriftlichen Zustimmung gestattet. Doch besonders mit Blick auf die sozialen Netzwerke, wie Instagram, Twitter oder Facebook war diese Regel nicht mehr zeitgemäß, wie die Stiftung mitteilt. Außerdem sehe sich die SPSG dem Open Access-Gedanken verpflichtet.

Die neue Richtlinie ist eine von professionellen Fotografen lang erhoffte Kehrtwende. Die SPSG hatte sich mit Fotoagenturen wie der Berliner Agentur Ostkreuz und Online-Bildplattformen jahrelang vor Gericht darum gestritten, ob sie das Recht habe, dass Bilder vor Veröffentlichung genehmigt werden müssen. Die Frage ging bis in die letzte Instanz. 2010 gestand der Bundesgerichtshof der Stiftung dieses Recht zu.

Der Weinberg mit Schloss Sanssouci. So ein Foto musste bislang genehmigt werden, wenn man es im Internet oder gedruckt veröffentlichen wollte. Und man musste dafür zahlen. Quelle: Ulf Boettcher

Kein Bildband oder Fotokalender von Sanssouci war ohne Zustimmung der SPSG möglich, auch die mögliche Einschränkung der journalistischen Berichterstattung wurde nach dem Urteil kritisiert. Streng genommen war bis jetzt sogar jedes Privatfoto in den Parks oder Schlössern, das in sozialen Netzwerken gezeigt wurde, ein Verstoß, der auch teuer hätte werden können. „Wir waren in den letzten Jahren nicht mehr vor Gericht, aber wir haben uns immer wieder gütlich auf ein Nutzungshonorar geeinigt“, sagt Jürgen Becker, der das Dokumentationszentrum der SPSG leitet.

So wurden Potsdamer Geschäfte, die mit Sanssouci-Fotos auf ihren Internetseiten für sich geworben hatten oder Blogger, die eine Tour durch den Park mit Fotos illustrierten, von der Stiftung angesprochen und auch zur Kasse gebeten. „Diese Situation ist heute überholt. Von Museen wird erwartet, dass sie sich zeigen“, sagt Jürgen Becker.

Teure Nachzahlung für Bilder

Einer der ersten prominenten Streitfälle betraf 2003 den Potsdamer Fotografen Ulf Böttcher. Er hatte eine Potsdam-Postkartenserie, Potsdam-Bildbände und Kalender mit Potsdam-Motiven im Portfolio, die er in Zusammenarbeit mit Verlagen veröffentlichte. Plötzlich wurde er damit konfrontiert, dass er für die stimmungsvollen Parkfotos viel Geld nachzahlen sollte. Als freier Fotograf scheute er das Prozessrisiko und einigte sich mit der Stiftung. Über den Vergleich herrscht Stillschweigen.

Dieses Foto des Französischen Rondells von Sanssouci war ein Auslöser des Streits von Ulf Böttcher und der Schlösserstiftung. Quelle: Ulf Böttcher

„Ich finde es wunderbar, dass man da nun Bilder machen darf. Aber das ist für mich wirtschaftlich kaum noch interessant, denn von den Verlagen wird kaum noch Geld für Fotos gezahlt“, sagte Böttcher am Montag der MAZ. Die Nachfrage nach Bildbänden gehe ebenfalls zurück, weil man täglich über soziale Medien mit Bildern überschwemmt werde. „Ich schätze, die Entscheidung wurde wegen mangelnder Nachfrage getroffen. Es ist schön ist, dass nun alles offen steht und schade, dass man Jahre darum streiten musste.“

Fotograf Ulf Böttcher aus Potsdam war 2003 im Streit mit der Schlösserstiftung SPSG. Quelle: privat

Der 55-Jährige lebt noch immer von Architektur und Landschaftsfotografie, macht Bildbände von Kleinstädten und Regionen in Deutschland. An die Zusammenarbeit mit der SPSG hat er dabei keine guten Erinnerungen: „Man musste ansagen, an welchem Tag man welches Foto machen will. Danach musste man es zur Begutachtung vorlegen und es war sogar Bedingung, dass die SPSG es in ihr Bildarchiv aufnahmen und ebenfalls verwenden darf“, sagt Böttcher.

„Die Stiftung hatte alle Rechte auf ihrer Seite und hat das ausgenutzt. Das waren unzumutbare Konditionen, dass man solche Verträge eingehen musste, um Bilder zu veröffentlichen.“ Nach dem Vergleich hat er deshalb nie mehr in den Potsdamer Parks kommerziell fotografiert. „Das war weder wirtschaftlich noch moralisch sinnvoll“, sagt Ulf Böttcher.

Berliner Gerichtslaube im Babelsberger Park in Potsdam. Solche idyllischen Fotos musste die Schlösserstiftung erst genehmigen, bevor sie veröffentlicht werden durften – etwa als Kalender. Quelle: Ulf Boettcher

Was für Fotos sind erlaubt?

Die neuen Regeln besagten, dass das Fotografieren und Filmen ohne weitere Hilfsmittel, Technik und Personal in den Außenanlagen der SPSG generell freigegeben ist. Dies gilt auch für Innenaufnahmen, die im Rahmen eines normalen Besuches ohne Hilfsmittel und weiterem Personal, beispielsweise Models erstellt werden. Ausgenommen sind allerdings Bereiche mit Fotografierverbot, wie zum Beispiel Sonderausstellungen und besonders gekennzeichnete Leihgaben. „Die Veröffentlichung der Aufnahmen, also die Nutzung und Verwertung für private, wissenschaftliche, redaktionelle und gewerbliche Zwecke ist grundsätzlich genehmigungsfrei erlaubt“, schreibt die Stiftung.

Was ist weiterhin verboten?

Doch park und Schlösser werden deshalb nicht für alle Fotos zur kostenfreien Kulisse. „Was wir nicht freigeben sind Fotoshootings, etwa für Werbeaufnahmen oder mit Models. Dafür muss man nach wie vor bezahlen“, sagt Jürgen Becker. Offiziell heißt es: „Für Aufnahmen mit Models, Protagonisten und zusätzlichem Personal sowie entsprechendem Equipment, braucht es weiterhin eine Genehmigung. Genehmigungspflichtig bleiben grundsätzlich auch Filmaufnahmen zu nicht privaten Zwecken, da sie in der Regel mit dem Einsatz von Personal und zusätzlicher Technik verbunden sind.“ Die Details der Richtlinie sind bereits auf www.spsg.de veröffentlicht.

In jedem Fall gilt für alle Fotografen, dass sie nur dann Bilder machen dürfen, wenn stets der „pflegliche und respektvolle Umgang mit den Kulturgütern der SPSG“ dabei geübt wird.

Von Peter Degener und Sarah Kugler