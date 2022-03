Potsdam

Die Landeshauptstadt muss soziale Einrichtungen besser vor Hitzewirkungen schützen, finden die Linken und die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung. Sie fordern Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) deshalb auf, sich am Bundesförderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ zu beteiligen. Der Umweltausschuss stimmte am Donnerstag diesem Antrag zu.

Die Menschen in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen oder Kitas litten besonders stark unter der Hitze, heißt es in dem Antrag der Fraktionen. Das Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ helfe sozialen Einrichtungen, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen, vor allem gegen Hitze. Man müsse besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Pflegebedürftige oder chronisch Kranke, Kinder und Jugendliche oder ältere Menschen schützen.

Förderung auch für Kliniken und Heime

Das Förderprogramm richte sich an Kommunen, gemeinnützige Vereinigungen sowie Organisationen und Unternehmen, die im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind. Krankenhäuser, Pflege- und Altenheime oder Hospize sind ebenso antragsberechtigt wie Kindergärten, Schulen, Kieztreffs oder Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Das Programm hat laut Antrag eine Laufzeit von 2020 bis 2023 und ein Volumen von 150 Millionen Euro; es ist nach Information der Linken in seiner aktuellen Phase faktisch ausgeschöpft.

Ein zweites Förderfenster könnte im Frühjahr 2022 geöffnet werden, hieß es im Ausschuss seitens der Links-Fraktion. Daher sollte zeitnah eine Antragstellung durch die LHP beziehungsweise eine Unterstützung antragsinteressierter sozialer Einrichtungen in Potsdam umgesetzt werden, finden die beiden Fraktionen.

Von Rainer Schüler