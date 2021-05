Potsdam

Beschäftigte des Unternehmens Francotyp-Postalia wollen am Mittwoch vor den Geschäftsräumen des Investors Rolf Elgeti in Potsdam demonstrieren. Das kündigte die IG Metall an.

Man wolle Elgeti vor dem Firmensitz in der August-Bebel-Straße klar machen, dass ihre „Arbeitsplätze kein weiterer Spielball des Immobilienspekulanten“ seien, heißt es in der Ankündigung der Industriegewerkschaft.

Anteilseigner von Hansa Rostock und Francotyp-Postalia

Elgeti, Investor beim Fußballverein Hansa Rostock, ist der Kopf hinter den Firmen Obotritia Capital KGAA und Deutsche Industrie REIT AG, einer Immobilienfirma, die sich auf Gewerbeimmobilien wie Einkaufscenter spezialisiert hat. Beide Firmen sitzen in Potsdam.

Über die Obotritia ist Elgeti in das Traditions-Unternehmen Francotyp-Postalia eingestiegen. Mit 28 Prozent ist er größter Aktionär. Wahlspruch der Investmentfirma laut Internetseite ist: „Klein unser Häuflein, wild unser Blut“. Es ist eine Zeile aus dem martialischen Fallschirmjägerlied. Der folgende Vers lautet: „Wir fürchten den Feind nicht und auch nicht den Tod.“ Wenig zimperlich treibt Elgeti auch den Umbau bei Francotyp voran.

Machtübernahme ohne Beispiel

Zwischen Elgeti und dem früheren FP-Vorstandschef Rüdiger Andreas Günther kam es zu einer beispiellosen Eskalation. Der Großaktionär brachte die Hauptversammlung dazu, Günther das Misstrauen auszubrechen und drängte ihn so im vergangenen Herbst aus dem Amt. Das Managermagazin sprach von einer „Machtübernahme..., wie es sie in der deutschen Wirtschaftsgeschichte bei einem börsennotierten Unternehmen wohl noch nie gegeben hat“.

Elgeti agiere nun mit Francotyp-Postalia und der Digital-Tochter FP Inovolabs ähnlich sprunghaft wie mit seinen Immobilien, meint die Gewerkschaft IG Metall: „Kaufen, zerschlagen, abstoßen, entlassen.“

Der Protest richte sich gegen den Plan, dass Mitarbeiter bei Francoty-Postalia und FP Inovolabs sich auf andere Firmen der FP Gruppe bewerben sollen; ein Teil der Mitarbeiter soll entlassen werden, teilte die IG Metall mit. Es geht etwa um jede fünfte Stelle in Berlin. Dort arbeiten rund 300 Menschen bei FP. Im Mai erwartet die Gewerkschaft die ersten Kündigungen.

„Eigentum verpflichtet“

„Wir adressieren klar unsere Forderung an den Großaktionär Rolf Elgeti: Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr“, sagte Jan Otto, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Berlin. „Dass Eigentum verpflichtet, ist keine Phrase, sondern in diesen herausfordernden Zeiten essentiell für das Vertrauen untereinander.“

Spekulationen zulasten der Beschäftigten, die am Ende Existenzen aufs Spiel setzten, gehören sich nicht, so Otto.

Geschäftsfeld im Umbruch

Francotyp-Postalia ist ein mittelständisches Unternehmen mit 100jähriger Tradition. Der Hersteller von Frankier- und Kuvertiermaschinen hatte 2020 einen Umsatz von 195 Millionen Euro (2019: 209 Mio Euro) und steht derzeit vor der Herausforderung, das klassische Briefgeschäft ins Zeitalter der sicheren digitalen Kommunikation zu überführen.

Die Produktion in Birkenwerder (Oberhavel) gab das Unternehmen im Zuge eines Umbauprozesses vor rund zehn Jahren auf. Unterstützt durch Landesmittel wurde später in Wittenberge (Prignitz) ein neuer Produktionsstandort für 50 bis 60 Mitarbeiter aufgebaut.

Ob die Entlassungspläne auch Folgen für diesen Standort haben, ist noch unklar. Die Gewerkschaft schließt dies nicht aus, da das Geschäft mit Frankiermaschinen künftig eine kleinere Rolle bei FP spielen soll.

„Um FP in einen nachhaltig profitablen, internationalen Technologiekonzern umzuwandeln, wird der Vorstand nun ein breites Bündel von Maßnahmen in die Tat umsetzen“, teilte das Unternehmen vergangenen Donnerstag mit, als es die Geschäftszahlen für 2020 präsentierte. 2021 werde ein Jahr des Übergangs, heißt es. „Wir werden FP verschlanken, um das Geschäftsvolumen und die Kosten in Einklang zu bringen. Unser Ziel ist es, mittel- und langfristig Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Von Torsten Gellner