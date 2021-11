Potsdam

„Die zwei Monate waren strapaziös. Ich bin froh, wenn mir 15 starke Bilder gelungen sind“. Frank Gaudlitz ist zurück in Potsdam und sichtet gerade die Abzüge, denn er fotografiert nicht digital, sondern analog. „Kosmos Russland. Auf Alexander von Humboldts eurasischer Reiseroute durch den Ural“ hat er sein Projekt überschrieben, das vom Deutschen Kulturforum östliches Europa gefördert wird. Gemeinsam mit dem russischen Publizisten Alexander Sologubov tourte er in einem Campingbus von Sankt Petersburg gen Osten.

Zunächst „fuhren wir durch endlose Wälder, was eine eigentümliche Stimmung hervorruft, natürlich ein Bewusstsein von Weite, aber darüber hinaus versetzt diese Eintönigkeit Körper und Geist in eine Art Gleichmut, aus dem man förmlich aufschreckt, wenn sich hinter Birken und Kiefern plötzlich ein See auftut oder die Holzhäuser eines Dorfes erscheinen“, mailte er von unterwegs. So viel man über das Land auch wisse, so Gaudlitz, „diese Erfahrung kann man nur erleben und erleiden“. Und er verwies auf eine Notiz von Humboldt, der geschrieben hat: „Eine sibirische Reise ist nicht entzückend wie eine südamerikanische aber man hat das Gefühl, etwas nützliches unternommen und eine große Länderstrecke durchreist zu haben.“

Fußbodenleger, Erzieher, Fotograf und Weltreisender 1958 in Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) geboren, erlernte er zunächst den Beruf des Malers und Fußbodenlegers. Anschließend ließ sich Frank Gaudlitz zum Heimerzieher ausbilden. Von 1987 bis 1991 erfolgte das Studium der künstlerischen Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei Arno Fischer. Seitdem arbeitet Frank Gaudlitz freischaffend. Seine selbst konzipierten Langzeitprojekte gipfeln in zahlreichen Veröffentlichungen und Ausstellungen. 2020 ehrte das Potsdam Museum seine Arbeit durch eine umfassende Retrospektive. Genauere Angaben über die Reise, die in den nächsten Tagen noch vervollständigt werden, finden sich unter: http://www.kulturforum.info

Gaudlitz ist nicht zum ersten Mal auf Humboldts Spuren unterwegs. Die Reisetagebücher des Naturforschers hatte der künstlerische Fotograf auch 2010 im Gepäck, als er eine siebenmonatige Expedition durch Kolumbien, Ecuador und Peru unternahm. Der Preuße Humboldt war schon zu Lebzeiten eine europäische Berühmtheit, da er seine Eindrücke und Forschungsergebnisse aus der Fremde zu viel beachteten Berichten verarbeitete. Physiker und Geologen, Botaniker und Zoologen, Klimaforscher und Ökologen berufen sich heute noch auf dessen bahnbrechende Erkenntnisse.

Tausende Pferde

Humboldt verstand sich als Universalist, der nach einer globalen Betrachtung strebte. Nach seiner Rückkehr aus Südamerika wollte er nichts lieber, als sein Weltbild durch eine weitere Reise vervollständigen. Mit 59 Jahren brach er Richtung Asien auf. Er nutzte 12 244 Pferde, um von Petersburg über Moskau bis hinter den Ural, runter zur chinesischen Grenze und ans Kaspische Meer zu reisen und dann wieder zurück nach Moskau. Da die russische Monarchie die Reise finanzierte, öffneten sich Humboldt viele offizielle Türen.

Buntes Wellblech

Davon inspiriert schwebte dem 63-jährigen Gaudlitz vor, Porträts von Amtsträgern, etwa von Bürgermeistern, anzufertigen. Doch in den administrativen Ebenen begegnete man ihm „meist mit Vorsicht, Misstrauen oder totaler Ablehnung“. Sein theoretisches Konzept sei nicht aufgegangen, gesteht Gaudlitz. „Eigentlich wollte ich die Bruchstellen zwischen Natur und urbanem Raum festhalten, die mir noch von früheren Reisen in Erinnerung waren. Doch heute sieht die russische Provinz schon etwas wie hier aus. In der Landschaft liegen keine rohen Betonklötze mehr herum, es gibt viele mit buntem Wellblech verkleidete Hallen“, so Gaudlitz. So fand er seine Motive vor allem in den sozialen Räumen und hofft, etwas über die Menschen im Spannungsfeld der Ideologie auszusagen.

Mit seinem russischen Begleiter hat er viel diskutiert. „Zwischen seinen eher braven Texten und meinen Bildern wird sicher eine Lücke klaffen, denn seinen Optimismus konnte ich oft nicht teilen“, lässt Gaudlitz blicken. In die Gedenkstätten für den Großen Vaterländischen Krieg flösse immer noch viel Geld, selbst in Gegenden, die durch das Wegbrechen von Industrie völlig runtergekommen sind.

Blauer Himmel

Die Befürchtung, einen Wintereinbruch zu erleben, sei nicht eingetreten. „Im Gegenteil, es war unerfreulich warm, ein ewiger goldener Herbst. Für mich war das tödlich, denn ein blauer Himmel hat einen touristischen Aspekt, der mir völlig fern ist.“ Im April will Frank Gaudlitz noch einmal aufbrechen und Humboldts Tour von Tobolks, östlich des Urals, fortsetzen.

Von Karim Saab