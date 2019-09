Franziska Knuppe feiert 20 Jahre Ehe: „Potsdam ist unsere Heimat“

Potsdam

Vor 22 Jahren entdeckte Wolfgang Joop im Café Heider die Kellnerin, die heute zu den gefragtesten Supermodels der Welt gehört. Damals fand Franziska Knuppe aber auch die Liebe in Potsdam. Heute zieht es die 44-Jährige deswegen wieder in die Landeshauptstadt. Die MAZ hat sie am Heiligen See zum Gespräch getroffen.

Frau Knuppe, Sie feiern Ihren 20. Hochzeitstag mit Christian Möstl nicht in Mailand, Paris oder London, sondern in Potsdam. Wieso ist die Stadt wichtig für Sie beide?

Franziska Knuppe: Das ist unsere Heimat. Mein Mann ist hier geboren und ich bin hier aufgewachsen. Wir haben uns vor 22 Jahren am Herrentag im Café Heider kennengelernt und dann die ersten zehn Jahre unserer Partnerschaft in Potsdam verbracht. Potsdam ist auch sehr ausschlaggebend, weil unsere Tochter hier geboren ist.

Hat sich Potsdam in den 22 Jahren denn stark verändert?

Potsdam hat lange gebraucht, um aus dem Dornröschenschlaf aufzuwachen. Man hat da immer gedacht, dass der Osten schon überall blüht und Potsdam nicht hinterherkommt. Heute ist Potsdam, touristisch gesehen, ein Magnet. Es ist echt eine wunderschöne Stadt geworden, die manchmal ein bisschen zu voll ist.

Das ist die touristische Sicht. Wie ist Ihre als Potsdamerin?

Obwohl es keine Kleinstadt ist, hat es trotzdem noch dieses Dörfliche. Irgendwie kennt jeder jeden und mittlerweile ist das Angebot auch wahnsinnig groß geworden. Früher sind alle nach Berlin gefahren, weil sie dachten, sie versäumen etwas. Und jetzt ist es so schön, dass man alles in Potsdam hat und nicht mehr weg muss.

An welchen Orten in Potsdam sind Sie gerne?

Wir gehen immer noch gerne ins Café Heider, aber ich fühle mich auf dem Wasser am wohlsten. Wir haben ein Boot, auf dem wir viel erlebt haben. Da bin ich nach wie vor gerne.

In der Sendung „Austria’s Next Topmodel“ suchen Sie nach neuen Models. Sie selbst wurden aber im Café Heider entdeckt. Suchen Sie denn auch in Potsdam?

Ich habe hier schon über die Jahre mehrere Mädchen entdeckt und zu meiner Agentur gebracht. Man muss einfach mit offenen Augen durch die Stadt laufen. Potsdam ist wegen der Universität auch eine sehr junge Stadt, dadurch gibt es viele junge Frauen, die wirklich Potenzial haben.

Also können Potsdamerinnen auf die Supermodel-Karriere hoffen?

Viele denken, man kann den Job nebenher machen. Das ist aber ein richtiger Beruf, den man hundertprozentig ausüben muss. Klar kann man ein, zwei Jobs nebenher machen, aber so wird man kein Model. Das ist ein anstrengender Beruf, der viel Spaß macht.

Zur Person: Franziska Knuppe Franziska Knuppe wurde am 7. Dezember 1974 in Rostock geboren, ist aber in Potsdam aufgewachsen. Nach dem Abitur zur Hotelfachfrau im „Park Hilton“ in München zog es sie zum Studium zurück nach Potsdam. Neben dem Wirtschaftsstudium kellnerte sie im Café Heider. Wolfgang Joop entdeckte sie in dem Café vor 22 Jahren. Er führte Franziska Knuppe erst zum Model Management nach Hamburg und dann auf die großen Laufstege und Magazincover der Welt. Sie erschien unter anderem in der Vogue, Gala, Glamour und Cosmopolitan. Weltbekannte Unternehmen wie Louis Vuitton, Hugo Boss, Diesel, Triumph, Braun und Schwarzkopf buchten das Model für ihre Produkte. Mit „Austria’s Next Topmodel“, eine Modell-Castingshow, die Franziska Knuppe ab September moderiert, gilt sie als die Heidi Klum Österreichs.

Von Jan Russezki