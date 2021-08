Potsdam

In den Kinos läuft seit gestern ein neues Stasi-Drama. „Nahschuss“ reiht sich ein in den Reigen der Filme über das Leben in der DDR, die von Westdeutschen geschrieben und gedreht wurden. Regisseurin Franziska Stünkel stellte sich am Mittwoch in Potsdam den Fragen der Zuschauer. Gleich drei Vorführungen waren angesetzt und jedes Mal war ein anderes Publikum geladen, zunächst Schüler, dann die Öffentlichkeit der FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung, schließlich das verwöhnte Vorpremieren-Publikum des Thalia-Kinos.

Lars Eidinger als hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter. Quelle: Franziska Stünkel

So unbekannt die 1973 in Göttingen geborene Regisseurin sein mag, mit dem Thema ihres Filmes rennt sie offene Türen ein. Ihr Film erzählt die Verstrickungen eines Wissenschaftlers, der sich in den Auslandsgeheimdienst der DDR einspannen lässt, bald aber Skrupel empfindet und vergebens nach einen Ausweg sucht. Am Ende, 1981, wird Franz Walter, gespielt von Lars Eidinger, im Alter von 39 Jahren in Leipzig hingerichtet, so wie das historische Vorbild für diese Figur – Hauptmann Werner Teske.

Babys wechseln die Seite

Die schlanke, brünette Regisseurin möchte sich vor dem Foto-Termin mit der MAZ noch schnell herrichten und verschwindet in einen Erfrischungsraum. Gelegenheit für einen Smaltalk mit dem Moderator des Filmgesprächs. Der Historiker Wolther von Kieseritzky arbeitet bei der Naumann-Stiftung als Referent. Er ist 1960 in Berlin geboren. Und bei der Frage ,Ost oder West?‘ erwähnt er kurz sein Schicksal. Als am 13. August 1961 die Mauer gebaut wurde, war er gerade bei seinen Großeltern in Berlin-Grünau, also im Ostteil der Stadt. Er gehörte dann zu jenen Babys, die im September unter Vermittlung des Roten Kreuzes auf dem Bahnhof-Friedrichstraße ausgetauscht wurden, denn seine Eltern lebten in Berlin-Schöneberg.

Irrwitzige Bekenntnisse

Da die Regisseurin noch auf sich warten lässt, ergeben sich noch andere Einlassungen. Historiker wie er seien auf Akten angewiesen. Die überlieferten Verhörprotokolle des Werner Teske erinnerten ihn an Prozesse, wie sie an der Schwelle zwischen Mittelalter und Frühzeit geführt worden seien, meint er. Obwohl das Urteil bereits feststand, wurden den Todeskandidaten noch irrwitzige Bekenntnisse abverlangt.

Politisch neutral

Dann kommt ein Kollege und erklärt, die Regisseurin stehe der MAZ doch nicht zur Verfügung. Warum, wisse er nicht. Zur Rede gestellt, erklärt Franziska Stünkel etwas verspannt, sie habe mit der Produktionsfirma die Verabredung, für den Film nicht im Dunstkreis einer Stiftung zu werben. Offenbar fürchtet sie, in eine politische Ecke zu geraten. Und lässt sich dann doch noch zu einem Foto überreden.

Respekt vor der DDR-Welt

Als Franziska Stünkel dann mit dem Moderator vor einem Banner der Friedrich-Naumann-Stiftung auf der Bühne steht, erscheint sie plötzlich locker und entspannt. „Mein Vater war Geschichtslehrer“, erzählt sie“. „Mit meiner Familie war ich oft in der DDR.“ Dass sie nicht aus der DDR stamme, habe Vor- und Nachteile. „Ich hatte viel Respekt, weil es nicht meine Lebenswelt ist“, bekennt sie. Der Respekt sei während der Dreharbeiten noch gewachsen.

Authentische Drehorte in Potsdam

Im Film wird die DDR unaufgeregt in ruhige Schwarzweiß- und Sepia-Töne getaucht. Einige Drehorte springen Potsdamern sofort ins Auge, etwa die beklemmend-authentische Freigänger-Zelle im ehemaligen Stasi-Knast Lindenstraße und auch der alte Vorlesungssaal in Golm, wo die Stasi ihre Hochschule betrieb. „Auch alle Balkonszenen sind in Potsdam gedreht“, verrät Stünkel.

Lars Eidinger als Strafgefangener kurz vor der Hinrichtung. Quelle: AlamodeFilm

Das Zeitkolorit wurde recht sportlich gewählt, da Werner Teske am 4. September 1980 verhaftet wurde. Die Stasi-Kollegen schenken der Hauptfigur zur Hochzeit zwei Surfbretter, genannt „Brettsegel“. Auf einem Fernsehschirm erscheinen Breaking-Newsbänder. Der Westreisende verfügt über einen Walkman. Der City-Hit „Am Fenster“ ist eines der wenigen Musikstücke, die eingespielt werden. Ansonsten atmet der Film viel Stille, aufgeladen durch entspannte, nervöse oder angstvolle Atemzügen. „Film ist etwas Feinstoffliches“, formuliert die Regisseurin ihren Anspruch, „ich möchte das Unsichtbare sichtbar machen“. Die Freundin des Helden, gespielt von Luise Heyer, liegt am Anfang ganz richtig, wenn sie angesichts einer Luxuswohnung der Hauptfigur ins Gesicht sagt: „Du arbeitest im Inneren“ Die Regisseurin möchte nicht nur die geheimen Vorgänge im Innenministerium darstellen, sondern vor allem die aufgewühlten Regungen hinter den Gesichtern. Doch vieles, gerade die Beziehung der späteren Eheleute, bleibt nebulös.

Corinna (Luise Heyer) in der Wohnung von Franz (Lars Eidinger). Angesichts des unverhofften Wohlstandes sagt sie ihm auf den Kopf zu, dass er für die Stasi arbeitet. Ihre Beziehung bleibt auch nach der Hochzeit recht nebulös. Quelle: AlamodeFilm

„Es ist ein Spielfilm, kein Dokumentarfilm“, kann Franziska Stünkel auf den ein oder anderen Einwand antworten. Dass mit ihr auch eine gestandene Fotokünstlerin am Werk ist, zeigt eine Szene, wenn Walter (alias Teske) und dessen Vorgesetzter Dirk (äußerst lebendig verkörpert von Devid Striesow) durch Westberlin flanieren. Die ungläubigen Gesichter der Stasi-Agenten spiegeln sich in den Schaufensterscheiben der Glamourwelt. Mit diesem genialen Bildkonzept bereist Franziska Stünkel seit Jahren viele Kontinente und Länder, um so in Momentaufnahmen die Differenz zwischen Sein und Scheint einzufangen. „Ich möchte mit dem Film auch eine Parabel erzählen. An meiner Hauptfigur interessiert mich, wie Entscheidungen zustande kommen. Sie werden geprägt durch eine individuelle Kindheit und das politische System. In 50 Ländern herrscht auch heute noch die Todesstrafe“, lautet ihre Botschaft.

Von Karim Saab