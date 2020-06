Am Stern

Am Baggersee Am Stern ist am Donnerstagmittag eine Frau attackiert worden. Sie rief die Polizei und teilte mit, dass sie soeben von einem fremden Mann körperlich angegriffen und angeschrien worden sei. Die Beamten konnten einen 32-Jährigen stellen, der erhebliche gesundheitliche Probleme hat. Ein Notarzt verfügte die Einweisung des Mannes in eine Fachklinik.

Frau wollte mit dem Handy filmen

Die 37-Jährige wurde bei dem Angriff nicht physisch verletzt. Sie gab an, dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung über den scheinbaren Drogenkonsum des Mannes gekommen war. Als die Frau den Mann mit ihrem Mobiltelefon filmen wollte, sei sie von ihm angegriffen worden. Die Frau setzte sich nach eigenen Angaben zur Wehr, lief weg und rief die Polizei. Es wurde Anzeige aufgenommen.

