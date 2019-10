Innenstadt

Am Montagabend um 20.30 Uhr traf eine junge Frau auf dem Oktoberfest-Rummel an der Breiten Straße einen 34-jährigen Potsdamer. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich der im Verlaufe des Abends der Frau genähert und sie unsittlich berührt haben. Zudem soll der Mann bei verschiedenen Fahrgeschäften versucht haben, Durchsagen zu machen, was ihm von Mitarbeitern verwehrt wurde.

Als Sicherheitsmitarbeiter bemerkten, dass der Mann die 18-Jährige belästigt, schritten sie ein und brachten den Potsdamer zur Polizeiwache. Dort wurde ebenfalls festgestellt, dass er stark betrunken war. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung.

Von MAZonline