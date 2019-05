Drewitz

Mehrere Zeugen informierten die Polizei am späten Samstagabend über einen misslungenen Einparkversuch in der Wolfgang-Staudte-Straße. Eine stark betrunkene Frau wollte einen Audi in eine Parklücke bugsieren. Dabei stieß sie mehrfach gegen einen Opel, der ihr im Weg stand und schob diesen etwa einen Meter weit auf einen Gehweg. Audi wie Opel nahmen Schaden.

27-Jährige torkelt nach Hause

Die Frau torkelte mit ihrem Beifahrer in ein Haus und trank dabei aus einer Sektflasche. Beamte trafen die Frau dann in ihrer Wohnung an: Die 27-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,46 Promille und wurde zur Entnahme einer Blutprobe gebeten. Ihr Begleiter protestiert dagegen. Er musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Die Frau erhält eine Anzeige, ihr Führerschein wurde eingezogen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Von MAZonline