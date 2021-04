Potsdam

Der schwarze, unbewegte Spiegel des Gartenteichs. Am Ufer der Leichnam einer Frau, von einer blauen Decke verhüllt. Der Kommissar klickt weiter. Der Leichnam ohne Decke. Die Frau liegt auf dem Rücken. Der Kopf ist auf die rechte Schulter gesunken. Niemand hat ihr die Augen geschlossen. Die Haut ist fahl, die Kleidung durchnässt. Am rechten Fuß steckt noch immer eine Sandale, der linke Fuß ist nackt. Die Frau hat den Schuh verloren, als sie um ihr Leben rannte. Die Kriminaltechniker haben ihn ein paar Meter weiter in einer kleinen Hecke gefunden, als Spur markiert, fotografiert. Klick. Das nächste Bild: Die Hände der Frau sind zerschnitten. Sie hat sich gewehrt. – Dorota L. (40) vor einem Jahr im Scheinwerferlicht. Jetzt auf der Wand in Saal 8 des Landgerichts Potsdam.

Direkt vor dieser Wand sitzt ein Kind. Das Mädchen ist zwölf Jahre alt – Dorota L.s Tochter und Nebenklägerin in dem Verfahren, in dem sich der Vater, Wolfgang L. (65), wegen Mordes verantworten muss. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, ob sie nicht besser vor die Tür gehen wolle, antwortet Charlotte L.*: „Ich war doch dabei. Ich weiß, wie es ausgesehen hat.“

Der Sohn sagt am Landgericht Potsdam öffentlich aus

Auch Collin L.* (15) war dabei, als der Vater in einem Garten in Glindow die Mutter getötet hat. Auch er tritt als Nebenkläger auf. Und als Zeuge. Als Sohn des Angeklagten müsste er nicht aussagen: Angehörige genießen ein Zeugnisverweigerungsrecht. Der Junge aber hat entschieden, den Fragen des Gerichts Rede und Antwort zu stehen – er hat mit seinem Anwalt zudem erörtert, das öffentlich und in Gegenwart des Angeklagten zu tun. Er habe Wolfgang – die Kinder nennen den Vater seit der Tat nurmehr beim Vornamen – nicht die Gelegenheit geben wollen, mit seiner Darstellung allein dazustehen und so die Tatsachen aufzuheben.

Collin L. sagt souverän und sachlich aus. Ohne Feindseligkeit. Ohne Gefühlswallungen. Er benennt klar, was er gesehen hat und was nicht, was er sicher gehört hat, was nur Interpretation wäre. Den Schilderungen des Vaters widerspricht er und füllt Leerstellen, die der Angeklagte gelassen hat. Denn der ansonsten mit einem geradezu maßlosen Erinnerungsvermögen ausgestattete und auf noch so nebensächliche Details fixierte Wolfgang L. gibt an, sich ausgerechnet an den genauen Tathergang nicht zu entsinnen. Wie er und das Opfer in den Gartenteich gelangt sind? „Ich weiß es nicht.“ Ob er mit dem Messer zugestochen hat? „Kann sein.“ Ob er Dorota unter Wasser gedrückt hat? „Möglich.“ Hatte er Wut? „Ich kann nicht sagen, was für ein Gefühl ich hatte, ob ich überhaupt noch gefühlt habe oder wie eine Maschine war.“

„Er hat sich gefreut, dass er meiner Mutter das Leben nehmen kann“

Der Sohn sagt, dass die Mutter auf der Flucht vor Wolfgang L. auf einer direkt am Gartenteich gelegenen Holzterrasse ausgerutscht und ins Wasser gefallen ist: „Wolfgang ist hinterhergesprungen und hat meine Mutter gepackt.“ Auch er sei in den Teich gesprungen: „Wir waren zu dritt im Wasser – ich habe versucht, meiner Mutter zu helfen. Ich habe auf ihn eingeschlagen. Er hat mich weggeschubst und mir mitten ins Gesicht geschossen. Ich wusste nicht, ob das eine echte oder eine Schreckschusswaffe ist. Mir wurde übel und schwarz vor den Augen, meine Lunge hat gebrannt.“ Aber: „Ich habe den Stich in den Nacken wahrgenommen. Wolfgang hat dabei gelacht. Er war stolz. – Das Bild habe ich heute noch vor Augen. Der war bei Sinnen. Er hat sich gefreut, dass er meiner Mutter das Leben nehmen kann.“ Er sei aus dem Teich gestiegen, um im Haus Augen und Mund auszuspülen. Beim Umdrehen habe er gesehen, wie der Vater die Mutter unter Wasser drückte.

Den Vater vor dem Gartenteich kurz zu fassen gekriegt

Vor dem Handgemenge im Teich hatte Collin L. den Vater offenbar schon einmal fassen können. Der Angeklagte habe sich aber losgerissen: „Er nannte mich Judas“ – vermutlich, weil er nicht verraten habe, wo der neue Lebensgefährte der Mutter wohnt: „Ich hatte die Ahnung, dass dann etwas Schlimmes passiert – das wollte ich vermeiden.“ Er habe seiner Mutter auch abgeraten, dem Vater von dem neuen Mann in ihrem Leben zu erzählen: „Weil ich wusste, dass es zwischen Wolfgang und Dennis ausufern wird.“ Als die Mutter Wolfgang L. doch eröffnete, dass es jemanden gibt, sei er nebenan gewesen. „Ich habe nichts gesehen, aber ich habe es klatschen gehört.“

Kinder zeichnen Streitereien der Eltern mit dem Handy auf

Nicht das erste Mal habe Wolfgang L. die Hand erhoben oder Gewalt angedroht. „Meine kleine Schwester und ich haben Streitereien mit unseren Handys aufgezeichnet“, so Collin L. Auf einer Aufnahme sei zu hören, wie Wolfgang L. sagt „Ich bring dich um“ und mit der Faust auf den Tisch schlägt. Der Angeklagte hat sich laut dem Sohn zu Hause „diktatorisch“ und „wie der Boss“ verhalten: „Er war ziemlich aggressiv. Ich habe mich zurückgezogen.“ Die Mutter sei nach der Arbeit auch lieber zu einer Freundin gegangen als nach Hause zu kommen. „Das war eigentlich immer schon so.“

Der Prozess wird am Donnerstag, 15. April, fortgesetzt. (*Namen geändert)

