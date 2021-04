Potsdam

Als die Notfallsanitäter am Abend des 11. Mai 2020 am Tatort in Glindow ankommen, ist die Reanimation bereits in Gange. Zwei Männer und eine junge Frau kämpfen um das Leben von Dorota L. (40). Sie haben die zweifache Mutter leblos aus dem Gartenteich geborgen, nachdem ihr Mann sie dort angegriffen, unter Wasser gedrückt und an der Oberfläche treibend zurückgelassen hatte. Was zu diesem Zeitpunkt am Ufer des Teichs noch niemand wahrhaben möchte: Dorota L. ist nicht zurück ins Leben zu holen. Wolfgang L. (65) muss sich nun wegen Mordes vor dem Landgericht Potsdam verantworten. Im Prozess kamen jetzt die Ersthelfer, die Notfallsanitäter und die Notärztin zu Wort.

Lesen Sie dazu auch:

Um 18.32 Uhr geht damals der Alarm auf der Rettungswache ein, um 18.41 Uhr erreicht der erste Rettungswagen den Tatort. Was die Notfallsanitäter dort antreffen, nennen die Profis Laien-Reanimation. Der Nachbar steht neben der leblosen Frau, das Handy in der Hand – er bekommt über das Telefon eine Anleitung für die Reanimation und gibt sie an Dorota L.s Vermieter weiter Der kniet neben ihr und führt eine Herzdruckmassage durch: Als ihn die Kräfte verlassen, übernimmt seine Partnerin. Die drei berichten, dass Dorota L. keine Reaktion mehr zeigte, als sie sie aus dem Wasser zogen – erst bei der Reanimation hätten sie noch einmal Lebenszeichen beobachtet. „Es kam mir so vor, als habe sie wieder zu atmen begonnen“, sagt der Vermieter. „Das hat vielleicht 20, 30 Sekunden angehalten.“ Der Nachbar berichtet von einer „Schnappatmung“: „Als ob der Körper versucht, sich Sauerstoff zu holen.“

Notärztin: „Wir konnten den Atemweg nicht freilegen“

Ein großes Problem auch für die Profis: Dorota L. bringt immer wieder Wasser und Erbrochenes hervor. „Wir konnten den Atemweg nicht freilegen“, sagt Notärztin Katharina H. Insgesamt wird Dorota L. rund eine Stunde lang reanimiert. „Ich denke, das war ausreichend“, sagt die Notärztin. Man habe gemeinsam entschieden, die Reanimation abzubrechen. „Wir haben getan, was in unserer Macht lag.“

Um 19.25 Uhr stellt die Notärztin den Tod fest. Im Totenschein notiert sie: „nicht natürlicher Tod“ und „Ertrinken“. Sie habe sich dann um die Angehörigen gekümmert. „Die Kinder waren aufgelöst. Ich habe die Tochter lange im Arm gehabt, der Sohn war ein bisschen gefasster.“ – Der Prozess wird am 26. April fortgesetzt.

Von Nadine Fabian