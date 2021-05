Potsdam/Glindow

Hätte er gewusst, was bei dem Gutachten herauskommt: „Ich hätte mit ihm kaum ein Wort gesprochen“. Der wegen Mordes an seiner Ehefrau (40) angeklagte Wolfgang L. (65) ist gemessen an seinem bisherigen Mitteilungsbedürfnis geradezu sprachlos, nachdem Peter Kalus das psychiatrische Gutachten vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam erstattet hat. Was der promovierte und habilitierte Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für Neurologie über L. ausführt, ist wenig schmeichelhaft, aber vielsagend.

„Man kann es als Lügen bezeichnen“

Mehr als zwanzig Stunden hat Peter Kalus dem Angeklagten zugehört. Er hat ihn vier Mal in der Untersuchungshaft besucht, hat mit ihm über das Leben und die Tatvorwürfe gesprochen, hat Krankenakten ausgewertet und die Verhandlung begleitet. „Eine ungewöhnlich lange Exploration“, betont Kalus. „Der Angeklagte neigt dazu, sehr ausführliche Angaben zu machen und sich auch sehr unterschiedlich zu äußern.“ Er schmücke seine Erzählungen von Mal zu Mal mit mehr Details aus. Er habe eine Neigung zum Pseudologisieren: „Man kann es auch schlichtweg als Lügen bezeichnen“, sagt der Experte. „Ich unterstelle ihm nicht, dass er ein Lügner ist, aber er macht in verschiedenen Situationen unterschiedliche Angaben zum gleichen Punkt. Er erzählt die Geschichten zweckgerichtet – wenn er etwa seine Frau schlecht machen will.“

Fazit des Gutachtens: L. hat keine psychische, keine psychiatrische, keine neurologische Erkrankung. Er hat keine kognitiven Einschränkungen, keine Wahrnehmungsstörungen. Er hat auch nicht im Wahn gehandelt, als er seine Frau am 11. Mai 2020 mit dem Messer angriff und anschließend so lange unter Wasser drückte, bis sie keine Lebenszeichen mehr zeigte. Er sei ansprechbar gewesen und habe reagiert – auf den Sohn, auf den Vermieter. Er habe „kompetent“ zugestochen – nicht wahllos. Er habe „kompetent“ ertränkt.

Von sich, seinen Leistungen und Talenten eingenommen

Bei L. seien Persönlichkeitsauffälligkeiten seit der Jugend dauerhaft und verhaltensbestimmend. Diese seien aber nicht so schwer, dass damit eine verminderte Schuldfähigkeit oder gar Schuldunfähigkeit einhergehen würde. Der Angeklagte sei ein Narzisst mit histrionischen und dissozialen Zügen: Er sei von sich eingenommen, von seinen Leistungen, von seinen Talenten. Er habe eine starke Großmannssucht, wolle begabter, mächtiger, kräftiger und leistungsfähiger sein als andere. Gleichzeitig sei der Mangel an Empathie stark ausgeprägt: Er sei anderen Menschen, selbst den eigenen Kindern gegenüber gefühlskalt. Er sei überheblich, eitel, arrogant, geltungssüchtig, wichtigtuerisch und prahlerisch. „Statussymbole haben eine große Bedeutung für ihn: Immobilien, Autos, Hunde, Waffen – dass er eine junge, schöne Frau in Polen ergattert hat.“

Cholerische Ausbrüche kontrolliert und gezielt eingesetzt

Er sei ein dominanter, despotischer, rachsüchtiger Mensch, aber auch leicht zu kränken. In der Familie sei er zwar in der Lage, die Rolle als Fürsorger, als liebevoller Vater einzunehmen: „Aber stark dosiert“. Vor allem gehe es ihm darum zu zeigen: „In dieser Rolle bin ich auch der allerbeste“. Er sei cholerisch, setze seine Ausbrüche aber kontrolliert und gezielt ein, um Interessen durchzusetzen. Ebenso könne er charmant, großzügig und spendabel sein – vor allem, wenn es darum gehe, Aufmerksamkeit zu erregen. Bekomme er nicht die erwartete Bewunderung, erreiche er nicht, was er wolle, reagiere er massiv abwertend: „Er nutzt andere Menschen skrupellos aus.“

Ein Treffen – zwei Möglichkeiten, wie es enden kann

Die Annahme des Gutachters: An dem Tag, als L. zu seiner Frau fuhr, habe er zwei Ausgänge des Treffens geplant. Plan A: Er macht ihr noch einmal ein Angebot zu ihm zurückzukehren. Plan B – deshalb habe er ein Messer mitgenommen: Lehnt sie Plan A ab, tötet er sie. Dass Wolfgang L. von Notwehr spricht, habe mit der massiven Entwertung zu tun, mit der Schmach, die eigene Frau getötet zu haben: „Er muss eine Möglichkeit finden, sich da rauszuwinden.“

Die Verhandlung wird 17. Mai mit den Plädoyers fortgesetzt. Das letzte Wort obliegt dem Angeklagten.

Von Nadine Fabian