Potsdam/Glindow

Eine lebenslange Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld haben die Staatsanwaltschaft und die Vertretung der Nebenklage für den vor dem Landgericht Potsdam wegen des Mordes an seiner Ehefrau (40) angeklagten Wolfgang L. (65) gefordert.

„Die Tat macht fassungslos“, sagt die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Maria Stiller. Wolfgang L. habe aus niederen Beweggründen und mit Heimtücke gemordet. Er habe seiner Frau, die sich von ihm getrennt hatte und mit den zwei gemeinsamen Kindern in eine Ferienwohnung in Glindow gezogen war, ein Treffen aus zunächst unverdächtigen Gründen vorgeschlagen und dann eine ausweglose Situation geschaffen, in die sie sich arglos begab und in der sie allein mit ihm war. Angetrieben von purem Besitzdenken und der Überzeugung, die Frau, die ihn für einen anderen, jüngeren Mann verlassen hatte, bestrafen zu müssen, habe er Dorota L. mit dem Messer angegriffen und anschließend im Gartenteich ertränkt. „Er hat die Tötung regelrecht zelebriert“, so die Staatsanwältin.

Der Verteidiger des Angeklagten legt den Ausgang des Prozesses ganz in die Hände des Gerichts: Matthias Schöneburg formulierte keinen konkreten Strafantrag. Angesichts der erdrückenden Beweislage und der Unstimmigkeiten zwischen Angeklagtem und Verteidiger, war Schöneburgs Schlussvortrag mit besonderer Spannung erwartet worden.

Der erfahrene Strafverteidiger eröffnete seine Rede mit einem Eingeständnis: „Hohes Gericht, selten ist es mir so schwer gefallen zu plädieren wie am heutigen Tage.“ Das liege an der Diskrepanz zwischen der Version des Tathergangs, die sein Mandant schildert, und der Version, die die Beweisaufnahme zu Tage gefördert hat. Würde das Gericht ausschließlich dem folgen, was sein Mandant zum Tathergang ausgesagt hatte, komme man zwar noch immer zu dem Schluss, dass Wolfgang L. für die Tötung verantwortlich ist – was er auch gestanden habe. In der rechtlichen Bewertung würde dann aber kein Mord, sondern ein vollendeter Totschlag vorliegen. „Hohes Gericht, ich bin mir natürlich sicher, dass Sie alle Aussagen und Faktoren auswerten und bewerten“, so Matthias Schöneburg, „die Faktoren, die gegen meinen Mandanten sprechen, und auch die, die für meinen Mandanten sprechen.“

Das Urteil ist für Donnerstag, 20. Mai, angekündigt.

Von Nadine Fabian