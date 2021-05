Potsdam/Glindow

Der Tag, der der letzte ihrer Kindheit werden sollte, beginnt wie jeder andere: Der Unterricht ist wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt, Charlotte L. (Name geändert) hat sich keinen Wecker gestellt. Nach dem Aufwachen spielt sie mit dem Handy, vertreibt sich die Zeit mit Nebensächlichkeiten.

Charlotte L. ist zwölf Jahre. Dass sie älter wirkt, ist nicht allein der Handtasche geschuldet, die sie über der Schulter trägt. Nicht der erwachsenen Kleidung. Nicht dem Make-Up. Es ist die sichere, kontrolliert Art, wie sie der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam über den Tag berichtet, an dem ihr Vater die Mutter getötet hat.

Die Töchter berichten von einem unbeherrschten Vater

Im Mordprozess gegen Wolfgang L. (65), der am 11. Mai 2020 in Glindow seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (40) mit dem Messer niedergestochen und anschließend ertränkt hat, schlägt am sechsten Verhandlungstag die Stunde der Töchter. Sie könnten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, aber sie wollen – bis auf die älteste, die mit dem Angeklagten nichts mehr zu tun haben möchte – aussagen. Sie sind unabhängig voneinander aufgewachsen, aber ihre Schilderungen ähneln sich. Sie erzählen von einem meist unbeherrschten Vater, der droht, der manipuliert und erniedrigt.

Mit Spannung wird der Auftritt der jüngsten Tochter erwartet. Charlotte L. hat sich ausdrücklich gewünscht, aussagen zu dürfen. Sie beschreibt ihre Mutter als liebevollen Menschen. „Wir hatten ein Verhältnis, wie eine Mutter und ihre Kinder es haben sollten. Sie hat alles getan, dass es uns gut geht. Klar, sie war oft nicht da. Aber jemand musste ja das Geld nach Hause bringen.“ Der Angeklagte habe vor allem auf der Couch gelegen: „Er hat uns alles machen lassen“, sagt Charlotte. „Er hat schon am Morgen rum geschrieen – mir war das peinlich, vor allem, wenn die Fenster offen waren und mich meine Freundinnen zur Schule abgeholt haben. Er hat uns Kinder nicht gut behandelt, aber meiner Mutter gegenüber war er aggressiv und beleidigend.“

Zwölfjährige Tochter: „Ich dachte, es ist eine echte Waffe“

Wie auch ihr Bruder (15) nennt Charlotte den Vater beim Vornamen. „Früher war es ganz normal Papa – jetzt nach dem Vorfall ...“ Den „Vorfall“ schildert sie wie es bereits alle anderen Augenzeugen getan haben. Als die Mutter über den Rasen flüchtete, habe sie den Angeklagten so schnell rennen sehen wie nie. „Ich habe gesehen, wie meine Mutter in den Teich gefallen ist. Er ist hinterhergesprungen und hat sie unter Wasser gedrückt, bis sie sich nicht mehr bewegt hat.“ Wolfgang L. habe alle, die helfen wollten, mit der Pistole bedroht. Als der Bruder sich auf ihn stürzt, knallt‘s. „Ich dachte, es ist eine echte Waffe mit einer Kugel drin“, sagt Charlotte L., „ich dachte: erst meine Mutter und jetzt noch mein Bruder? Ich dachte, mein Bruder hat ein Loch im Kopf.“

Charlotte L. steht dabei, als der Angeklagte von der Mutter ablässt und sich „mit stolzem Gesicht, dass er‘s geschafft hat“ davonmacht. Sie steht dabei, als die Nachbarn den leblosen Körper aus dem Wasser ziehen. Als die Notfallsanitäter anrücken: „Ich habe gesehen, wie sie die Augen noch einmal aufgemacht hat“, sagt Charlotte L., „ich war der festen Überzeugung, dass sie wieder aufwacht – aber das war nicht der Fall.“

Psychologische Unterstützung und Medikamente zum Schlafen

Das Jahr, das seit jenem 11. Mai verstrichen ist, beschreibt das Mädchen als „eine sehr, sehr schwere Zeit“. Nach der Tat habe sie mit ihrem Bruder eine Zeit lang im Heim gewohnt. „Ich habe psychologische Hilfe bekommen und Medikamente genommen, weil ich nachts nicht schlafen konnte.“ Jetzt wohne sie mit dem Bruder bei der Tante: ein Stück Familie. „Die Situation ist trotzdem nicht gut und nicht schön und es wird auch nicht viel besser“, sagt Charlotte L., „meine Freunde muntern mich auf. Aber es gibt Tage, an denen ich viel nachdenken muss.“

Ziehtochter (41) berichtet von cholerischen Anfällen

Doreen B. (41) ist die Ziehtochter des Angeklagten. Seine zweite Ehefrau hat sie Mitte der 1980er mit in die Beziehung gebracht. Doreen B. beschreibt das Familienleben als eine anhaltende Berg- und Talfahrt. „Er konnte lieb und nett sein, er konnte aber auch sehr cholerische Anfälle kriegen. Er war ziemlich schnell auf 180. Wenn er gereizt nach Hause gekommen ist, hat nur ein Funke gefehlt.“ Der Angeklagte habe ihre Mutter regelmäßig geschlagen. Einmal sei sie quer durchs Zimmer geflogen und mit dem Kopf an einen Heizkörper geprallt, habe Beulen, blaue Flecken und Prellungen davongetragen.

Er drohte einer Frau offenbar schon früher, sie umzubringen

„Sie ist aber nicht zur Polizei gegangen, weil sie viel zu viel Angst hatte“, sagt Doreen B., „er hat ihr auch gedroht, dass er sie umbringt, wenn sie sich trennt - nicht nur einmal.“ Er habe der Mutter außerdem gedroht, dass sie nach einer Trennung kein Geld mehr bekomme, dass sie keinen Job mehr kriege, die Tochter verliere. „Wir sind öfter mal nachts abgehauen: im Schlafanzug, mit der Schulmappe, auf dem Fahrrad“, erzählt Doreen B. Ihr Zufluchtsort ist die Wohnung des leiblichen Vaters. „Wenn wir abgehauen sind, stand Wolfgang die ganze Nacht mit dem Auto vor der Tür und hat die Nachbarschaft wachgehupt.“ Er habe dann Blumen dabei gehabt, habe gerufen, es tue ihm leid, es käme nie wieder vor, er wisse nicht, wie es dazu kommen konnte: „Die übliche Leier“. Er habe auch gedroht, dass er dem Hund etwas antue, wenn sie jetzt nicht zurückkomme.

Zweite Tochter (38): „Er wollte Mutti ersticken“

Jacqueline B. (38) ist die zweite Tochter des Angeklagten. Ihre Mutter trennte sich von Wolfgang L., als sie kein Jahr alt war. „Sie hatte das schon länger vor“, sagt Jacqueline B. „Als mein Vater davon erfuhr, wollte er meine Mutter mit einem Kissen ersticken.“ Dafür geben es Zeugen, auch die Polizei kam damals zum Einsatz.

Sie habe ihren Vater immer als sehr schwierig empfunden. Als sie noch klein war, sei er sehr lieb gewesen, habe sie alle paar Wochen zu sich geholt: „Als ich älter wurde, war er nicht sehr wertschätzend“, sagt Jacqueline B., „er hatte sich einen Jungen gewünscht und hat mir ins Gesicht gesagt, was ihm an mir nicht gefällt. Es war immer sehr verletzend. Standardthema war meine Figur: Wie ich aussah – fürchterlich!“ Ihre Mutter habe oft kleinbeigegeben. „Er knallte die Faust auf den Tisch – dann war die Diskussion beendet.“

Die Verhandlung wird am Montag, 10. Mai, fortgesetzt.

Von Nadine Fabian