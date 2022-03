Waldstadt

Der wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzende 41-Jährige, der am 1. März eine Frau in der Waldstadt II getötet und eine weitere schwer verletzt haben soll, wird forensisch psychiatrisch begutachtet. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Potsdam auf Nachfrage der MAZ. Die Begutachtung erfolgt demnach im Hinblick auf die Schuldfähigkeit: „Ein Gutachtenauftrag ist bereits erteilt.“

Staatsanwaltschaft Potsdam gibt sich bedeckt

Wie die MAZ erfuhr, besteht für die Untersuchung, die der renommierte Psychiater Alexander Böhle durchführen soll, ein äußerst konkreter Anlass: Der mutmaßliche Mörder hat bereits mehrere Jahre im Maßregelvollzug in Eberswalde verbracht – die dortige Fachklinik betreut psychisch und suchtkranke Straftäter. Der Mann war wegen einer Gewalttat verurteilt und nach MAZ-Informationen 2016 wieder entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft wollte diese einschlägige Vorgeschichte „aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes“ allerdings nicht bestätigen und verweist zudem „auf die laufenden Ermittlungen“.

Wie berichtet, war der 41-Jährige noch am Tatort festgenommen worden. Er ist derzeit in der Justizvollzugsanstalt Wulkow bei Neuruppin inhaftiert, wo er wegen Suizidgefahr unter besondere Beobachtung gestellt wurde – er soll der Polizei bei der Festnahme angekündigt haben, sich selbst etwas antun zu wollen.

Opfer in Potsdam-Waldstadt mit 36 Messerstichen niedergestreckt

Die Bluttat hatte sich in einer Plattenbauwohnung in der Straße Am Schlangenfenn ereignet. Bei den beiden Opfern handelt es sich um eine Frau (43) und deren Tochter (20). Die Mutter verstarb noch am Tatort – laut Staatsanwaltschaft durch die „durch massive Gewalteinwirkung im Oberkörperbereich erlittenen Verletzungen“. Nach MAZ-Informationen handelt es sich dabei um 36 Messerstiche. Die Tochter hatte ebenfalls mehrere Stichwunden davongetragen.

Der Beschuldigte hat sich laut Staatsanwaltschaft bisher nicht zum Tatvorwurf eingelassen. Sicher ist: Er war mit der Frau liiert. Sie soll sich aber von ihm getrennt haben – ein mögliches Motiv. Die Staatsanwaltschaft führt niedrige Beweggründe an.

Gemeinsamer Sohn (1) war in der Wohnung in Potsdam-Waldstadt

Wie der MAZ jetzt bekannt wurde, haben die Getötete und der Beschuldigte einen gemeinsamen Sohn (1). Das Kleinkind befand sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung. Auch ein weiterer Sohn der Frau (16) war vor Ort. Beide Jungen blieben unverletzt.

Das Messer hatte der Beschuldigte ersten Erkenntnissen zufolge nicht selbst mit zum Tatort gebracht, sondern erst dort ergriffen. Das würde für eine spontane und nicht geplante Tat sprechen und könnte im Fall eines Gerichtsprozesses von Belang sein.

Traumaambulanz Potsdam hilft Gewaltopfern schnell und unkompliziert

Laut dem Bundeskriminalamt wird in Deutschland jeden Tag ein Tötungsversuch an einer Frau polizeilich registriert. Jeden dritten Tag stirbt demnach eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. In Potsdam bietet der Verein Opferhilfe allen von Straftaten Betroffenen Hilfe an – kostenlos, vertraulich, anonym und von einer Anzeige unabhängig. Schnellste Hilfe erhalten Opfer von Gewalttaten in der Traumaambulanz des Vereins: Jägerstraße 36; 0331/2 80 27 25.

Von Nadine Fabian