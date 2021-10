Potsdam

Vieles, das in seinem Leben wichtig gewesen sein dürfte, hat Klaus St. (67) vergessen: Wann sein Sohn René geboren ist zum Beispiel. Wann die Familie ins Wohngebiet Am Schlaatz gezogen ist. Wann er seine einstige Ehefrau Marina kennengelernt hat und wo: War es bei Freunden, bei einer Feier, am Arbeitsplatz? Wann ist die Mauer gefallen? Wann haben Marina und er sich scheiden lassen?

„Als ich das Kind weggeworfen hatte, habe ich mich betrunken“

Klaus St. zuckt mit den Schultern. „Ich weiß es nicht“, sagt er. „Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich will mich nicht festlegen. Ich will auch nichts Falsches sagen.“ Erschreckend viele Dinge sind aus seinem Gedächtnis verschwunden. Eines aber hat Klaus St. nicht vergessen: das Baby in der blauen Plastiktüte, das er – so sagt er – in den Müllcontainer vor dem Haus geworfen habe. „Ich habe den Deckel aufgemacht, habe es reingelegt und bin in die Kneipe gegangen. Als ich das Kind weggeworfen hatte, habe ich mich betrunken. Ich habe mit niemandem drüber gesprochen. Ich musste erstmal runterkommen und wollte keinen mit reinziehen.“

Klaus St. ist der wichtigste Zeuge in dem Prozess, der in diesen Tagen am Landgericht Potsdam gegen seine inzwischen 61-jährige Ex-Frau stattfindet. Sie soll an einem nicht näher zu bestimmenden Tag zwischen dem 1. April und dem 21. August 2000 zu Hause im Schlaatz ein lebensfähiges Kind zur Welt gebracht und unmittelbar nach der Geburt getötet haben. Die Ermittlungen hatten im Spätsommer 2017 begonnen, nachdem sich Klaus St. einem Gartennachbarn anvertraut und dieser die Polizei informiert hatte. Eine Leiche wurde nie gefunden.

Verteidiger fordert Gutachten zur Aussagefähigkeit des Ex-Mannes

Marina S. ist wegen Totschlags angeklagt. Ihr Verteidiger möchte verhindern, dass Klaus St. aussagt. Er fordert ein Sachverständigengutachten zu dessen Aussagefähigkeit. Das kognitive Leistungsvermögen sei stark eingeschränkt, argumentiert der Anwalt, Gedächtnis und Urteilsvermögen seien geschädigt – unter anderem, weil Klaus St. seit Jahrzehnten täglich Alkohol konsumiere. Das Gericht besteht allerdings darauf, den Zeugen zu hören. Man habe mit dem rechtsmedizinischem und mit dem psychiatrischen Gutachter, die den Prozess begleiten, Experten im Raum, die man ergänzend befragen könne.

Ex-Mann steht Zeugnisverweigerungsrecht zu

Als früherem Ehemann der Angeklagten steht Klaus St. ein Zeugnisverweigerungsrecht zu. Er muss nicht aussagen, aber er will. Der Vorsitzende weist ihn darauf hin, dass seine Aussage der Wahrheit entsprechen muss – ansonsten mache er sich strafbar. Klaus St. sagt, er habe keinen Grund zu lügen. Er sagt jedoch auch, er habe „ein bisschen Demenz“. Der Auftritt vor Gericht falle ihm nicht ganz leicht, er sei aufgeregt. Nein, Alkohol habe er heute noch nicht getrunken. Gestern Abend? – Ja: eine Flasche Bier.

„Ich war sicher, es ist tot“

An jenem Abend im August 2017, als er mit dem Gartennachbarn über das Kind in der blauen Tüte sprach, hatte Klaus St. auch getrunken: „Ein Bier zu viel und da ist es dann rausgerutscht, weswegen wir heute hier sitzen.“ Klaus St. schildert das Geschehen vor Gericht in den Grundzügen so wie zuvor dem Nachbarn und der Polizei: Er sei früher nach Hause gekommen als üblich, habe seine Frau in der Badewanne gefunden. Überall sei Blut gewesen, dann habe er eine blaue Plastiktüte und das Kind darin entdeckt. Es habe einen Einstich in der Brust gehabt. Nein, er habe nicht kontrolliert, ob es noch gelebt habe. Aber das Baby hätte sich nicht bewegt: „Ich war sicher, es ist tot“. Über das Kind hätten sie nie wieder geredet: Weder hätte er seine Frau zur Rede gestellt, noch hätte sie das Thema angerissen.

Aussagen unterscheiden sich

Das Gericht befragt Klaus St. beinahe vier Stunden lang. Dabei wird offenbar, dass sich viele Details in seinen seit 2017 gemachten Aussagen unterscheiden. Mal stand Marina S. in der Wanne, mal saß sie darin. Mal will er etwas Blankes neben ihr gesehen haben (ein Messer womöglich, eher eine Schere), mal war da nichts. Mal redet er von einem Einstich, mal von zwei, von drei Einstichen. Mal hat er die Tüte mit Schnur zugebunden, mal nur zusammengedreht. Mal fand er die Tüte im Bad, dann im Flur, im Zimmer des Sohnes. Diesem hat sich Klaus St. bereits 2016 offenbart. Ihm sagte er, Marina S. habe das Kind ertränkt.

„Ich habe gesehen, dass der Bauch gewachsen ist“

Hat Klaus St. gewusst, dass seine Frau schwanger ist? – Ja, die Schwägerin habe sie einmal darauf angesprochen, sie habe aber verneint. „Ich habe dann gesehen, dass der Bauch gewachsen ist. Aber sie hat nicht darüber gesprochen und ich habe auch nichts dazu gesagt.“ Er habe gewusst, nicht der Vater zu sein, und sich „überraschen lassen“ wollen, was passiert. – Der Prozess wird am 25. Oktober fortgesetzt.

Von Nadine Fabian