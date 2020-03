Die Zustände an der griechisch-türkischen Grenze lassen auch in Potsdam viele Menschen nicht kalt. De Initiative Seebrücke ruft am Sonntag zu einer Demonstration in der Landeshauptstadt auf. Sie fordert die Bundesregierung auf, sofort Menschen ins Land zu lassen. Auch die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung befürwortet das.