Potsdam

Die Frau, die am vierten Adventswochenende eine 88-jährige Seniorin am Geldautomaten in Drewitz überfallen haben soll, hat erneut einen Polizeieinsatz ausgelöst. Demnach soll die 39-Jährige ihren Gefährten mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben.

Notoperation im Klinikum

Laut Polizei ist es in der Nacht zum 31. Dezember zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem 56-Jährigen gekommen. Der Mann erlitt dabei eine lebensbedrohliche Stichverletzung im Bereich des Oberschenkels und verlor viel Blut. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum „ Ernst von Bergmann“, wo die Ärzte eine Notoperation durchführten. Der Mann befindet sich laut Polizei noch immer im Krankenhaus – die Frau in Polizeigewahrsam.

Zwei weitere Personen wurden festgenommen

Am Tatort in der Großbeerenstraße fanden die Beamten ein Messer mit Blutanhaftungen und stellten es sicher. In Tatortnähe stießen sie auch auf zwei Personen mit blutverschmierter Kleidung – sie nahmen sie in Gewahrsam, entließen sie aber nach einer Zeugenvernehmung wieder, weil der Verletzte den Polizisten bei seiner Befragung im Klinikum sagte, dass ihm seine Lebensgefährtin die Verletzung beigebracht habe. Die Frau war der Wache daraufhin als Zeugin zugeführt worden, wurde dann aber als Tatverdächtige ausgemacht und festgehalten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

Seniorin geschlagen, getreten und bestohlen

Das Paar war der Polizei bereits am 21. Dezember aufgefallen. An jenem Samstagnachmittag war eine Seniorion (88) in der Sparkasse in der Konrad-Wolf-Allee überfallen worden. Als tatverdächtig gilt die 39-jährige Frau. Sie soll die Seniorin geschlagen, getreten und bestohlen haben, nachdem diese Geld am Automaten abgehoben hatte. Passanten hielten die Frau auf der Flucht fest und übergaben sie der Polizei, die in der Nähe der Sparkasse auch den Lebensgefährten als möglichen Komplizen festnahm.

Von Nadine Fabian