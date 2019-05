Potsdam

Beinahe könnte man sich fallen lassen – in die neuen Lieder von Lucy Rose. Wäre da neben all dem Sanften – ihrer Stimme und der sacht bedienten Gitarre – nicht eine gewisse betörend gefährliche Unterströmung, die Zweifel und Ungewissheit aufkommen lässt. Wofür auch die Streicher sorgen, fein und dramatisch konstruiert. Es ist keine Koketterie, wenn man sagt, dass ihr jüngstes Album „No Words Left“ den Hörer einigermaßen sprachlos zurücklässt.

Vor Überraschung. Denn die Britin sichert sich mit Piano und Saxofon hier ein wenig Terrain im Jazz, sucht sich besondere Tunings und gestaltet mit fabelhafter akustischer Finesse. Die bald 30 Jahre alte Sängerin nimmt sich Zeit, damit ihre Stücke atmen können. Sie haben viel von einem tröstenden langen Kuss. Mit dabei: die umwerfend intensive Kollegin Samantha Crain.

Hat ihre Songs hat in Berlin aufgenommen: Gemma Ray. Quelle: Promo

Niemand widersteht dieser Stimme und dem Tremolo ihre Gitarre: Gemma Ray. Wie die Engländerin aus Essex diese nahezu filmisch wirkenden Western, den spukhaften Folk und die Sixties in die Gegenwart holt, sie plötzlich wunderbar summen und brummen lässt. Die Sängerin wagt auf ihrem jüngsten Album „Psychogeology“ die große Geste. Umgibt sich mit Chören und Streichern – für Popsongs. Himmlisch.

Oder bleiben wir besser in der Bar hocken? Und hängen den Gedanken nach – an Rocks. An Steine, Cliffs und Gebirge. An Kolossalkulissen, in deren Angesicht die Menschen und ihre Sorgen absolut klein und nichtig werden. Gemma scheut sich nicht, den Steinbruch der Gefühle zu durchmessen. Oder in die Gesichter derer zu blicken, denen die Zeit tiefe Furchen und Täler eingemeißelt hat. Erstmals werden an diesem Abend auch zwei Audio-Installationen von Gemma zu bewundern sein.

Cumbria ist für La Yegros nur ein musikalischer Bezugspunkt. Sie setzt auf einen irren Stilmix und gewinnt. Quelle: Guilhem Canal

Bei diesen Stücken kommt schon mal keinerlei Tristesse auf. Das würde Mariana Yegros auch La Yegros genannt niemals zulassen. Sie drückt auf die Tube und befeuert die Tanzfreude. Dafür fährt die Sängerin schwer pumpende Elektro-Basslinien, Akkordeon und mehr als einmal perkussives Trommelfeuer auf. Der verrückte mitreißende Mix aus analogen Instrumenten mit folkloristischem Flair – den schief gespielten Andenflöten, Rasseln plus Gitarre - und digitaler Moderne funktioniert auf dem jüngsten Album „Suelta“.

Immer wieder. Kontraste überall. Ein enorm geschicktes Pendeln zwischen zig Genres, sogar innerhalb eines Songs. La Yegros, die aus Buenos Aires stammt, überführt daher Cumbia ohne große Mühe in Dancehall-Reggae. Sie rappt. Permanenter Wechsel. Alt und neu. Gestern und morgen. Stadt und Land. Alles organisch verbunden. La Yegros – eine ganz lebensfrohe und selbstbewusste Frau.

Die Konzerte: Lucy Rose spielt am Montag, dem 6. Mai, um 20 Uhr in der Kleinen Arena des Tempodroms in Berlin-Kreuzberg. Gemma Ray tritt am Freitag, dem 3. Mai, um 20 Uhr in der Volksbühne in Berlin-Mitte auf. La Yegros gastiert am Dienstag, dem 7. Mai, um 21 Uhr im Gretchen in Berlin-Kreuzberg.

Von Ralf Thürsam