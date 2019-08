Potsdam

Die seit Jahresbeginn offene Stelle der medizinischen Geschäftsführung am Ernst-von-Bergmann-Klinikum ist neu besetzt. Dorothea Fischer, bislang leitende Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Bergmann-Klinikum, sowie Leiterin des Brustzentrums Potsdams, ist am Mittwochabend von der Gesellsc...