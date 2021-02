Frauenprotest-Tanz „One Billion Rising“ in Potsdam wegen Corona digital

Innenstadt

Die Frauenprotestaktion „One Billion Rising“ geht ins Internet. Weil eine Kundgebung auf dem Alten Markt zum Termin am Valentinstag Pandemie-bedingt nicht möglich ist, sammelt das Autonome Frauenzentrum in Potsdam Videostatements, die in einer Collage als digitale Versammlung online gestellt werden sollen.

Einsendungen sind noch bis Donnerstag möglich an kontakt@frauenzentrum-potsdam.de.

„One Billion Rising“ ist eine 2012 initiierte weltweite Protestaktion gegen Gewalt an Mädchen und Frauen.

Potsdamerinnen beteiligten daran sich in den vergangenen Jahren mit Tanz-Kundgebungen zunächst vor dem Brandenburger Tor, später auf dem Alten Markt.

2017 wurde die Aktion in Potsdam erstmals vom Babelsberger Thalia-Kino mit einem Frauenfilmprogramm begleitet.

