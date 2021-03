Potsdam

Was bedeutet jungen Potsdamerinnen der Weltfrauentag? Wie erleben Sie das Frausein 2021? Oder spielt das Geschlecht gar keine Rolle mehr? Ein Gespräch mit Schauspielerin Amber Bongard (23) und Cora Hirsch (18), die aktuell ihr FSJ im Rechenzentrum macht, über die Bedeutung des Frauentages 2021.

Den Frauentag gibt es seit 1911. Was denkt Ihr: Brauchen wir ihn im Jahr 2021 überhaupt noch?

Cora: Auf jeden Fall.

Amber: Ich denke, es ist wichtig über den Sinn des Tages nachzudenken. Der Tag hat durch seine historische Bedeutung auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Dank Clara Zetkin, die den Tag ins Leben gerufen hat, um für das Frauenwahlrecht zu kämpfen, stehen wir heute vielleicht erst da, wo wir stehen. Mit Blick in die Zukunft geht es vielmehr darum, dass generell alle Menschen und Geschlechter gleichberechtigt sind. Ich finde, der Sinn des Frauentages hat sich weiterentwickelt. Vom Gedanken, dass Frauen überhaupt wahrgenommen werden müssen, zu dem Gedanken, dass allen Menschen dieselben Rechte zustehen. Für mich geht es am 8. März gar nicht so darum, Frauen zu feiern, sondern Gleichberechtigung zu feiern.

Cora: Genau. Es geht darum, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Ich sehe außerdem besonders die internationale Bedeutung des Tages. Ich denke, dass der Tag vielen Frauen auf der ganzen Welt und vor allem in den Ländern, in denen Frauen noch viel mehr für ihre Rechte und Emanzipation kämpfen müssen, Mut geben kann. Der Tag kann daran erinnern, dass alle Frauen, besser gesagt, alle Menschen, zusammenhalten und für das Gleiche einstehen. Das gibt Hoffnung.

Amber: Ich glaube auch, dass der Tag in Deutschland womöglich eine andere Bedeutung hat als in anderen Ländern. Das heißt, dass der Tag anderswo noch wichtiger ist als hier.

Inwiefern?

Amber: Ich war vor fünf, sechs Jahren in Kambodscha. Da ist mir die Diskrepanz zwischen dem Männer- und Frauenbild viel stärker aufgefallen, da ich als Frau ganz anders wahrgenommen wurde.

Wie wurdest du denn wahrgenommen?

Amber: Wenn ich mit meinem Freund unterwegs war, dann wurde immer davon ausgegangen, dass wir verheiratet sind, ich schwanger bin oder zumindest bald Kinder kriege. Ich glaube da wurden voreilige Schlüsse im Kopf gezogen, die aber gar nicht böse gemeint waren.

Schauspielerin Amber Bongard (23). Quelle: Bernd Gartenschläger

Fühlt ihr euch in eurem Alltag in Deutschland, aufgrund der Tatsache eine Frau zu sein, benachteiligt?

Amber: Auf den ersten Blick könnte ich wohl sagen: Nein. Dennoch glaube ich, dass es viele Situationen gibt, in denen ich als Frau benachteiligt werde, die ich schon als ganz normal ansehe.

Welche Situationen sind das?

Amber: Das sind vor allem Situationen der Belästigung. Wenn ich draußen joggen gehe, habe ich immer im Hinterkopf, dass ich vielleicht angehupt werde, dass mir hinterhergerufen wird oder dass mir zumindest nachgeglotzt wird. Das Traurige ist, dass mir das schon fast normal erscheint.

Cora: Mir passieren ähnliche Dinge. Zum Beispiel bin ich einmal nachts durch den Potsdamer Hauptbahnhof gelaufen. Dort sind mir fünf Männer hinterhergerannt und haben mir Süßigkeiten angeboten. Davon fühle ich mich zwar belästigt, empfinde diese Aktionen aber schon als normal. Ähnliches passiert mir, wenn ich Sommerklamotten trage, die vielleicht mal etwas kürzer geschnitten sind. Wenn ich an einer Parkbank vorbeigehe, auf der drei Männer sitzen, die mir hinterher pfeifen oder mir anzügliche Dinge hinterherrufen.

Wie verhältst du dich in solchen Situationen?

Cora: Meistens ignoriere ich solche Situationen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die Personen trotzdem weiter machen würden, selbst wenn ich Nein sage.

Was fühlst du in solchen Momenten?

Cora: Ich bin wütend auf die Leute, die mich belästigen. Besonders weil ich den Eindruck habe, dass sie weder über ihre Taten nachdenken, noch darüber, was ihre Aktionen bei mir auslösen könnten. Ich denke, dass man mit dem Weltfrauentag und anderen Aktionen, die auf die Ungleichheit in der Gesellschaft aufmerksam machen sollen, Leute dazu anregen kann, über ihre eigenen Einstellungen und ihr eigenes Handeln nachzudenken.

Gibt es auch Momente, in denen ihr euch ungerecht behandelt fühlt?

Amber: Ich habe manchmal das Gefühl, nicht ernstgenommen zu werden und als würde über meinen Kopf hinweg entschieden. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich mit älteren Männern spreche, die Sätze fallen lassen wie: „Ach ja Süße“. Da bin ich mir jedoch nicht sicher, ob es an meinem Alter oder meinem Geschlecht liegt.

Cora: Wenn es bei Events, die ich mitorganisiere, um die Aufgabenverteilung geht, fühle ich mich benachteiligt. Wenn schwere Gegenstände getragen werden sollen, wird immer nach kräftigen Männern gefragt. Ich als Frau werde dabei ausgeschlossen und gleichzeitig werden auch diejenigen Männer diskriminiert, die nicht so stark sind.

Meint ihr das Problem mit den Stereotypen und Rollenbildern?

Amber: Genau. Das ist nicht nur ein Frauen-Problem. Auch Männer werden in Rollen gedrängt, in denen sie sich womöglich nicht wohl fühlen. Zum Beispiel kriegen meine Kumpels zu hören: „Ach sei mal ein Kerl“. Das ist pures Schubladendenken, in alle Richtungen. Auch die Corona-Pandemie hat noch einmal schön gezeigt, wie viele wieder in alte Rollen zurückgedrängt werden. Von vielen Frauen wird erwartet, dass sie zu Hause mit den Kindern bleiben und im schlimmsten Fall noch ihren Job aufgeben.

Cora Hirsch (18) arbeitet im Potsdamer Rechenzentrum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hatte der Frauentag schon immer eine Bedeutung für euch?

Cora: Ein Begriff war er mir schon immer. Aber persönlich wichtig geworden ist mir der Tag oder vielmehr das Thema der Gleichberechtigung mit 14 Jahren in der Schule, unter anderem im Politikunterricht.

Habt ihr am 8. März in den letzten Jahren etwas Besonderes gemacht?

Amber: Ich mache eigentlich nichts Spezielles am Weltfrauentag. Vielleicht denke ich an dem Tag noch einmal mehr daran, wer die coolen starken Frauen in meinem Leben sind. Aber das mache ich auch an anderen Tagen. Und da denke ich nicht nur an die Frauen, sondern generell daran, wer die wichtigen Menschen in meinem Leben sind.

Cora: Ich mache normalerweise auch nichts Bestimmtes an dem Tag. Ich finde man sollte jeden Tag für Frauenrechte einstehen und das nicht auf einen einzigen Tag reduzieren. Vor ein paar Jahren war ich auf einer Demonstration in Berlin. Das war zwar am Weltfrauentag, aber die Demo hatte vielmehr den allgemeinen Gedanken der Gleichberechtigung aller Menschen. Sie ist mir noch lange im Gedächtnis geblieben, weil es ein tolles Gefühl war mit so vielen Menschen gemeinsam für das Gleiche zu protestieren. Das gab mir sehr viel Hoffnung.

Denkt ihr der Frauentag als festes Datum bewirkt etwas in der Gesellschaft?

Cora: Rückblickend hat er in Deutschland auf jeden Fall sehr viel bewirkt. In der Gegenwart kann er vielleicht noch einmal mehr auf Diskriminierung und Ungleichheit aufmerksam machen. Was ich in der Gegenwart aber falsch finde ist, dass der Tag von der Wirtschaft ausgenutzt wird. Zum Beispiel habe ich miterlebt, wie am Frauentag in diversen Einkaufsläden Rosen an Frauen verteilt werden. Das wirkt auf mich so, als würden wir Frauen nur an diesem einzigen Tag wahrgenommen werden. So nach dem Motto: Schön, dass ihr da seid.

Amber: Ich habe gelesen, dass es wohl die Tradition gab, dass Chefs am Frauentag ihren Mitarbeiterinnen Rosen auf den Tisch legen. Das entspricht meiner Meinung nach nicht dem Sinn des Tages.

Würdet ihr die Aussage unterschreiben: Jeder Tag sollte ein Frauentag sein?

Amber: Nein. Jeder Tag sollte ein Menschenrechte- und Gleichberechtigungstag sein. Denn wenn man sagt, jeder Tag sollte Frauentag sein, reduziert man schon wieder aufs Geschlecht. Auch Männer haben es schwer in der Gesellschaft, genauso wie non-binäre Personen.

Berlin ist das einzige Bundesland, in dem der 8. März ein gesetzlicher Feiertag ist. Sollte er auch in Brandenburg eingeführt werden?

Amber: Feiertage sind nie schlecht (lacht).

Cora: Das sehe ich auch so. Außerdem schafft ein Feiertag noch einmal größere Möglichkeiten für Proteste.

Von Julia Meier