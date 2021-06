Potsdam

Die Potsdamer Gastronomie ist wieder da – aber das Personal nicht. Viele Wirte in der Landeshauptstadt müssen die Wiedereröffnungen nach dem Lockdown mit deutlich verkleinerten Teams in Küche und Service schultern. Auch die Hotellerie bei ihrem Neustart wird vor dem selben Problem stehen, warnt Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer der hiesigen Dependance des Deustchen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga).

Mangel ist nicht neu, aber nun verschärft

Die Zahlen des Verbands sind alarmierend: 42,4 Prozent der Hotels und Gaststätten in Deutschland beklagen den Wechsel von Beschäftigten in andere Branchen. Im Gegensatz dazu haben nur 26,3 Prozent der Betriebe Mitarbeiter kündigen müssen. Die meisten Betriebe, 73,7 Prozent, haben ihre Mitarbeiter gehalten – zumeist mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes. „Man kann nicht leugnen, dass es ein Problem gibt“, sagt Dehoga-Chef Lücke. Zwar habe auch vor der Pandemie bereits ein Fachkräftemangel im Gastgewerbe bestanden. „Aber in den langen Monaten zu Hause waren viele gezwungen, sich etwas Neues zu suchen.“

Teils haben andere Branchen sogar gezielt versucht, Mitarbeiter abzuwerben. So hat etwa die Supermarktkette Lidl mit ihrer Kampagne „Bar war gestern“ und dem Hinweis auf einen Mindestlohn von 12,50 Euro für alle Neueinsteiger einigen Unmut auf sich gezogen. „Es geht immer auch um die Wertschätzung von Dienstleistungsberufen“, sagt der Chef der Potsdam Marketing, Raimund Jennert. Er steht mit vielen Hoteliers in Kontakt, weiß um die Sorgen der Branche: „Im Gastgewerbe arbeitet man dann, wenn die anderen die Füße hochlegen. Es ist nicht attraktiv bezahlt und wird nicht geschätzt.“ Jennert sehe Parallelen zur Behandlung von Pflegekräften, sagt er. „Jeder sagt und weiß, dass das wichtige Berufe sind, aber die Achtung ist nicht ausreichend.“

Gesucht wird quer durch die Branche

Und so stehen viele Betriebe nun zwar begeisterten Gästen gegenüber, können diese aber kaum bewirten. Ein Bar-Betreiber berichtet der MAZ, dass während der gesamten Pandemiezeit guter Kontakt zum Team bestanden habe – und nun direkt vor dem Neustart die Geständnisse erfolgt seien, dass man nicht mehr an Bord sei. Das Problem zieht sich durch die gesamte Branche: Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Kochzimmer hat schon im Mai nach ambitionierten Gastro-Profis gefahndet, Sternekoch Tim Raue sucht für seine Villa Kellermann genauso händeringend Personal wie Großgastronom René Dost.

Dost betreibt unter anderem das Wiener Café am Luisenplatz und drei Lokale am Nauener Tor. Er sagt, er würde vom Fleck weg 20 neue Mitarbeiter einstellen. „Auch Quereinsteiger jenseits der 30 Jahre“, betont er. Er wolle die neuen Kräfte langfristig an seine Unternehmensgruppe binden. Auch René Dost erlebt, dass jetzt zur Wiedereröffnung Mitarbeiter gehen. „Das zwingt uns dazu, Öffnungszeiten zu verkürzen und Ruhetage einzulegen, um das abzufangen“, klagt er.

Unkonventionelle Werbung um Mitarbeiter

Insgesamt erwartet Olaf Lücke, dass mittelfristig viele Fachkäfte in die Branche zurückkehren werden, wenn die Sicherheit, keine weiteren Lockdowns zu erleben, gegeben sein. „Diese Menschen haben ja einen Beruf gelernt, der ihnen Spaß macht und in dem sie sehr gut sind“, sagt er.

Lesya und Uwe Richter im Weinbistro Lewy konnten ihre zehn Mitarbeiter während des Lockdowns halten. „Zum Glück“, sagt Uwe Richter. Sie suchen jetzt nur noch eine Aushilfe, dafür haben sich die beiden Gastronomen eine besondere Kampagne einfallen lassen: Eigentlich bewerben sie sich um die Mitarbeiter und nicht andersherum. Mit einem Dialog im Messengerdienst What’sApp wollen die Richters zeigen, wie attraktiv die Arbeit in ihrem Bistro ist. „Faire Bezahlung, mindestens ein freies Wochenende im Monat und zwei freie Tage in der Woche“ zählt der fiktive Lewy-Mitarbeiter seinem Freund die Vorteile auf. „Das ist doch für die Bewerber das Interessante“, ist Uwe Richter überzeugt.

Das Weinbistro Lewy in der Potsdamer Innenstadt wirbt auf kreative Art um neue Kollegen Quelle: Screenshot facebook.com/lewypotsdam

Dehoga-Chef Olaf Lücke kann da nur zustimmen. Langfristig werden wir uns grundsätzlich auf eine andere Wertschätzung einstellen müssen“, sagt er. „Die Gäste haben jetzt erst gemerkt, was ihnen fehlt. Arbeit in der Gastronomie und Hotellerie muss eine Stellung einnehmen, die sie auch verdient.“ Für Lücke ist klar: „Das muss dann auch mit einer besseren Bezahlung und mit vernünftigen Arbeitszeitmodellen einhergehen.“

Was passiert beim Aus?

Denn wenn der Fachkräfteschwund weitergeht, sagt Potsdam Tourismus-Geschäftsführer Raimund Jennert, wird es nicht nur ein Absinken der Servicequalität geben: Jennert befürchtet im schlimmsten fall eine Umwandlung der meist im Top-Lage befindlichen Immobilien. „Der Druck auf solche Objekte wie Hotels, zu Seniorenheimen, Büroanlagen oder Wohnraum umgebaut zu werden, ist gerade in unserer Region enorm.“

Dabei bräuchte Potsdam jedes Bett, jede angemeldete Ferienwohnung und jeden Tisch im Restaurant. „Wir müssen da nur auf den letzten Sommer schauen. Als alles geöffnet war, sind die Übernachtungszahlen weit über das Vorjahresniveau gestiegen, weil Potsdam eine unheimlich attraktive Destination für einen Inlandsurlaub ist.“

Von Saskia Kirf