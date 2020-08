Das Wochenende wird heiß, mehr als 30 Grad sagen die Meteorologen voraus – bestes Wetter zum Baden. Doch unter Corona-Bedingungen ist das nicht so einfach, denn die Plätze sind beschränkt. Wir haben uns umgehört, in welchen Bädern in Potsdam und Umland noch Plätze frei sind.