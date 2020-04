„Freiheiten, das haben wir gelernt, sind nicht selbstverständlich“

Potsdam

In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ berichten Potsdamer, wie sie die Corona-Pandemie erleben, welchen Einfluss sie auf ihren Alltag hat und was ihnen derzeit Kraft gibt. Dieses Mal: Marie Weiß, Busfahrerin beim ViP.

Wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Nun ja, einmal natürlich so wie es das Leben aller Menschen im Moment beeinflusst. Aber es hat auch meine Sicht auf mein Leben generell geändert. Es war einem vorher nicht klar, dass all die Freiheiten die man hatte, nicht selbstverständlich sind und das man nie sicher sein kann, wie die Zukunft aussieht.

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Ihrer Mitmenschen mit dieser Krise ?

Meiner Meinung nach kommt in Krisensituationen immer das beste und das schlechteste im Menschen zum Vorschein. Die sozialen Netzwerke zeigen entweder puren Egoismus, in Form von Hamsterkäufen und Corona-Parties zum Beispiel oder absolute Hilfsbereitschaft. Vermieter, die Mieten für Läden erlassen oder Menschen, die Hilfe beim Einkaufen anbieten. Was ich mir nur wünschen würde, wäre mehr Transparenz für die Mitbürger, damit man weiß, welches die aktuellen Probleme sind und wie man versucht, damit umzugehen. Toll wäre eine App, die regelmäßig informiert was besprochen und beschlossen wurde.

Was ist Ihre größte Sorge?

Natürlich dass geliebte Menschen erkranken könnten, dass ich meinen Job verlieren könnte, dass sich diese Situation über eine lange Zeit hinziehen könnte und eine Weltwirtschaftskrise entsteht.

Was können wir aus der Krise lernen?

Es ist wichtig, jeden Tag bewusst zu leben, man weiß nie was kommt!

Was können wir als Gesellschaft nach Corona besser machen?

Wir könnten manche Berufsgruppen mehr würdigen, die lange für Verbesserungen gekämpft haben, aber nicht für voll genommen wurden. Jeder ist auf seine Art wichtig und kein Job sollte als „minderwertig“ angesehen werden!

Corona hat den Alltag vieler außer Kraft gesetzt. Gibt es auch gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche sind das?

Ich finde es gut, dass der Mensch mal merkt, dass er nicht unbesiegbar und die höchste und beste aller Lebensformen ist! Ein „kleines Virus“ kann alles aus der Bahn werfen und wir dürfen nicht so egoistisch sein, zu glauben, wir hätten alles unter Kontrolle. Ich hoffe, dass dieser Vorfall den Menschen klar macht, dass die Freiheit, das Haus zu verlassen und zu tun, wonach einem ist, mehr gewürdigt und nicht als selbstverständlich angesehen wird. Und natürlich die Auswirkungen auf die Natur, sauberes Wasser in Venedig, Delfine vor der italienischen Küste ... es tut vielleicht mal ganz gut, dass der Mensch ausgebremst wird.

Was gibt Ihnen aktuell Kraft?

Ich denke ich brauche nichts, was mir Kraft gibt, ich bin gesund und darf arbeiten, meine Lieben sind gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen. Ich glaube fest daran, dass sich die Situation wieder bessert und uns zu besseren Menschen machen wird!

