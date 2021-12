Potsdam

Am Ende überwiegen die Zweifel: Das Landgericht Potsdam hat die wegen Totschlags angeklagte Marina S. (61) freigesprochen. Die Potsdamerin hatte sich vor der Schwurgerichtskammer verantworten müssen. Ihr wurde vorgeworfen, im Jahr 2000 ein reifes, lebensfähiges Kind geboren und erstochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren gefordert, die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

„Im Zweifel für die Angeklagte“

Dem bundesdeutschen Recht folgend hatte Marina S. nicht ihre Unschuld zu beweisen, sondern das Gericht ihre Schuld. Das ist der ersten großen Strafkammer um Richter Theodor Horstkötter in diesem Fall nicht möglich, denn dafür müsste die Kammer nach Würdigung aller Beweise von der Schuld der Angeklagten zweifelsfrei überzeugt sein – das ist sie nicht. „Im Zweifel für die Angeklagte“, sagte der Vorsitzende. „Das ist die Überschrift über der Urteilsbegründung.“

Der Ex-Ehemann (67) der Angeklagten hatte die Ermittlungen angestoßen. Nachdem ein Gartennachbar im August 2017 davon geschwärmt hatte, wie schön es sei, Großvater zu sein, war Klaus St. emotional geworden. Er vertraute dem Nachbarn an, dass seine Frau einst zu Hause im Badezimmer ein Kind zur Welt gebracht und getötet habe – er selbst habe es im Hausmüll entsorgt. Der Nachbar wandte sich direkt an die Polizei.

Zwei große Zweifel – Unsicherheiten – führten zum Urteil. Da ist zum einen die Möglichkeit, dass Klaus St. einem Irrtum unterlegen ist, als er von einem Tötungsdelikt ausging. Klaus St. sagt, das Kind nur kurz gesehen zu haben – womöglich hat er die falschen Schlüsse gezogen. Zum anderen ist da die Frage, wie alt und wie weit entwickelt das Kind überhaupt gewesen ist.

Kind könnte auch ohne Gewalteinwirkung gestorben sein

Marina S. hatte sich erst kurz vor Abschluss der Hauptverhandlung und nach dringendem Appell des Vorsitzenden zu den Vorwürfen geäußert und von einer Sturzgeburt im fünften Monat berichtet. Sie habe das Bewusstsein verloren – wieder bei sich, sei das Kind tot gewesen. Der Richter machte deutlich, dass die Kammer große Schwierigkeiten hat, dieser Version Glauben zu schenken. Er räumte allerdings ein, dass ein Fünf-Monats-Kind aller Voraussicht nach nicht lebensfähig gewesen wäre – dann könne das Kind also verstorben sein, ohne dass ihm Gewalt angetan wurde.

„Das reicht nicht aus, Sie zweifelsfrei als schuldig anzusehen

„Es kann die Möglichkeit eines Irrtums gegeben haben“, so der Vorsitzende. „Es kann die Möglichkeit gegeben haben, dass Sie das Kind im fünften Monat zur Welt gebracht haben, das nicht lebensfähig war. Beides müssen wir Ihnen zugute halten, weil wir nichts haben, das das widerlegen kann.“ Es spreche zwar vieles dafür, dass das, was der Ex-Mann ausgesagt hat, richtig ist: „Das reicht aber nicht aus, Sie zweifelsfrei als schuldig anzusehen.“ Der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ sei ein „grundlegendes Prinzip unseres Rechtsstaats“. Nichts sei verheerender, als einem Fehlurteil zu unterliegen und eine womöglich Unschuldige zu verurteilen.

Hauptbelastungszeuge leidet an beginnender Demenz

Etliche Aspekte haben den Prozess erschwert. Besonders gravierend: Es ist viel Zeit ins Land und damit ein großer Teil an Erinnerungen verschütt gegangen. So leidet der Hauptbelastungszeuge inzwischen an beginnender Demenz: Klaus St. sagte im Kern zwar konstant aus, wich vor Gericht aber dennoch in entscheidenden Punkten von seiner 2017 protokollierten Version ab. Zudem hatte es die Kammer mit einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation zu tun, die nicht aufzulösen war. Dafür hätte man den Leichnam des Kindes gebraucht – oder aber weitere unmittelbare Zeugen.

Was laut Gericht zweifelsfrei feststeht: Ihre Ehe war bereits längere Zeit erkaltet, als Marina S. bei einer außerehelichen sexuellen Begegnung schwanger wurde. Sie hat im Sommer des Jahres 2000 zu Hause ein Kind zur Welt gebracht. Sie hat mit einer Schere die Nabelschnur durchtrennt. Sie hat ein totes Kind in eine Mülltüte gelegt. Ihr Mann hat das tote Kind aus der Wohnung gebracht und im Müll abgelegt. Als sicher gilt zudem, dass Marina S. die Schwangerschaft verheimlicht hat. Indiz dafür: Anders als bei den beiden heute erwachsenen Kindern hat sich die Angeklagte während der Schwangerschaft nicht in ärztliche Fürsorge begeben. Dadurch könne zwar der Eindruck entstehen, dass sie von Anfang an den Plan hatte, dem Kind das Leben zu nehmen. Eine andere Möglichkeit liege aber näher: „Dass Sie nicht wussten, wie es weitergehen soll – dass Sie noch keinen Plan gefasst hatten, was passieren soll, wenn das Kind zur Welt kommt. Den Plan, es von Anfang an töten zu wollen, können wir nicht feststellen und der dürfte auch sehr fern liegen.“

Von Nadine Fabian