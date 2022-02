Satzkorn

Klagen und leiden – das lag ihm nicht. Er biss die Zähne zusammen und machte bis zum Ende das, was ihm Berufung war: Er war Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Am 8. Februar ist der Satzkorner Wehrführer Björn Enders nach schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 52 Jahre alt. Seine Kameraden sind tief geschockt; keiner weiß, wann ihr Verlustgefühl verklingt.

„Alle wussten, dass es Björn nicht gut ging“, erzählt der stellvertretende Wehrführer Andreas Lüder: „Aber nur mir war klar, wie schlimm es wirklich um ihn stand.“ Enders wollte sich seinem Schicksal nicht ergeben und sein Leiden keinem zeigen. Noch eine Woche vor dem Tod trat er zum Einsatz an – Pflichterfüllung bis zuletzt. „Der kam mal abends zu mir in die Wache und pustete schwer“, erinnert sich Lüder mit versteinertem Gesicht: „Seine Stimme war piepsig wegen der Chemotherapien. Ich bot ihm ein Bier an zum Quatschen über alte Zeiten und das nahe Ende.“ Enders nahm das Bier mit Freuden, obwohl er nichts mehr schmecken konnte.

Andreas Lüder ist stellvertretender Chef der Wehr. Auch seine Schwiegertochter Jana ist Mitglied. Quelle: Rainer Schüler

„Vor zwei Jahren ist er zum Arzt mit Schulterschmerzen“, berichtet Lasterfahrer Lüder: „Er hat als Schornsteinfegermeister schwer gearbeitet und als Feuerwehrmann auch; da kann die Schulter schon mal spinnen.“ Doch es war Krebs, und der hatte schon gestreut. Trotzdem hoffte und kämpfte Enders. „Oft kam er von der Bestrahlung direkt zum Einsatz“, sagt Lüder: „Und er fuhr nach dem Einsatz zur Bestrahlung – so durchgepfeffert war der.“

Enders trug nicht einfach nur die schwarze Kluft der Schornsteinfeger, auch sein Humor war schwarz. „Ich zieh’ noch Luft“, machte er den Kumpels Mut und ging trotz Schmerz zum Dienst, zur Wache, zu den Kameraden, die ihn als Mentor sahen, Lehrer, Seelsorger, irgendwie als Gott. Die Jungen verehrten ihn – er zeigte niemals Angst.

Auch für den Film hat die Freiwilligenwehr von Satzkorn mal gearbeitet: Für ihr damaliges Einsatzfahrzeug vom Typ Robur gruben sie ein Loch, in dem der Laster sich festfahren sollte. Quelle: Rainer Schüler

„Wir haben Sachen zusammen gemacht; das darf man nicht erzählen.“ Lüder erzählt sie trotzdem: Vor vielen Jahren mussten sie mal einen Baum abtragen. Es musste schnell gehen. Zu zweit standen sie auf der Drehleiter: Er hielt Enders fest, während der am oberen Ende mit der Kettensäge um sich rum hantierte. „Power hatte der ohne Ende“, zollt Lüder ihm posthumes Lob: „Der lief Marathon und fuhr kurzentschlossen mit dem Rad zur Ostsee oder nach Dresden übers Wochenende. Die Bewegung hielt ihn am Leben, auch seine Jungs“, die sind 20 und 31 Jahre alt.

Harte Männer weinen „Rotz und Wasser“

Als er hörte am 8. Februar, dass Björn Enders gestorben war, habe er „Rotz und Wasser geheult“, gesteht Lüder; er sagte es den Kameraden – Totenstille in der Fahrzeughalle. „Das hat uns total runter gerissen“, sagt Jana Lüder, Andreas Lüders Schwiegertochter. Wie es Enders Frau gerade geht, will keiner sich vorstellen. Die Stimmung in der Wehr ist finster und am Boden. Aber wenn Enders in seinem Heimatdorf beerdigt wird, werden Freiwillige aus 15 Wehren kommen und die Berufswehren von Potsdam und von Babelsberg. „Und das ganze Dorf“, ist Lüder sicher: „Das wird ein ganz, ganz großes Ding. Das hat Björn verdient.“

Die Truppe der Freiwilligen Feuerwehr von Satzkorn: Björn Enders ist der Vierte von links in der hinteren Reihe. Quelle: Repro: Rainer Schüler

Ein endloses Spalier werden sie bilden in Ausgeh-Uniformen und Einsatz-Monturen. Auch die Schornsteinfeger Potsdams rücken an, alle in Schwarz natürlich. Trompeten sollen klingen. Tränen werden fließen. Lüder – selbst ein harter Kerl – schämt sich dafür nicht.

In der Wache wird es eine Gedenkwand geben, eine Art Altar mit Stuckrand, mit Bildern, Kerzen und persönlichen Dingen des Verstorbenen.

Björn Enders’ Helm bleibt stehen auf seinem eingeräumten Spind. Der „kleine Feigling“ ist ein „Spaß“ der Kameraden; Enders war das Gegenteil davon. Quelle: Rainer Schüler

Sein Spind bleibt eingeräumt, als würde Björn Enders gleich durch das große Tor kommen und in die Stiefel schlüpfen. Seinen Helm bekommt kein anderer, da sei Andreas Lüder vor.

Vizechef sucht Nachfolger für die Wehr

Der muss die Wehr nun weiterführen durch diese dunkle Zeit; er will es aber nicht auf Dauer tun: „Ich bin 61. Da muss jetzt ein Jüngerer ran.“ Enders und er haben sich schon jemanden auserkoren, doch küren muss ihn die ganze Truppe. Erst dann geben sie bekannt, wer neuer Chef im Hause ist.

Die Spinde der Freiwilligen Feuerwehr von Satzkorn: Björn Enders’ Schrank mitten drin. Quelle: Rainer Schüler

20 Mitglieder hat die Wehr, 17 davon im Einsatz, vier Frauen unter ihnen. „Ein guter Mann ist gegangen“, sagt Lüder, „ein guter Mann wird kommen.“

Von Rainer Schüler