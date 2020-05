Kein normales Softeis: Das ist der neue Eisladen im Holländerviertel

Innenstadt

Am Anfang der Benkertstraße stehen in diesen Tagen jede Menge lächelnde Menschen jeden Alters. Vor allem an sonnigen Tagen. Dann, wenn sie sich das Speiseeis von Annett Schlichte und ihrem Team schmecken lassen, das wie Softeis daherkommt, aber genau genommen keines ist.

„Wir produzieren das Eis eigentlich wie Kugeleis nach Rezepten. Die Eismasse aus Zutaten wie Milch, Zucker und Mandarinensaft, die die 50-Jährige mit einem Stabmixer verrührt, kommt anschließend in die Softeismaschine, wodurch es seine Cremigkeit erhält, die so einige Potsdam schon überzeugt.

Annett Schlichte gefällt der Name „Frida“ so gut, sodass sie ihn für ihren eigenen Eisladen aufgegriffen hat. Quelle: Fabian Lamster

„Das ist das leckerste Eis der Welt“, sagt der Sohn einer Mutter aus der Nauener Vorstadt. Sein Mund lässt erkennen, dass er die Schoko-Vanille-Kombination gewählt hat.

Das Mutter-Kind-Duo hat bereits zum dritten Mal eine Fahrradtour zur Eisdiele in der Benkertstraße gemacht. „Das ist immer das beste Argument für eine Runde mit dem Fahrrad“, sagt die Potsdamerin.

Innenbereich des Eisladens noch gesperrt

Am 9. April hat der Laden das erste Mal seine Türen geöffnet. Eigentlich sollte es am 1. April losgehen. Dann entschied sich die gebürtige Thüringerin, ihr Eis Richtung Straße zu verkaufen, weil sie im 20 Quadratmeter großen Innenbereich den Mindestabstand nicht einhalten kann, der darum bis auf Weiteres gesperrt ist.

Sie hatte dafür extra die Wände tapeziert, neu gestrichen und mit Tischen und Stühlen eingerichtet, die nun vergeblich auf Kunden warten – vorerst.

Die warten dafür nun auf dem Gehweg. Auch erste Stammkunden hat Annett Schlichte bereits. „Wenn man bedenkt, dass aktuell wenig bis keine Touristen vor Ort sind, bin ich mit den ersten Wochen wirklich zufrieden.“

Annett Schlichte hat sich mit dem Eisladen ihren eigenen Traum erfüllt. Eigentlich hat sie Herrenmaßschneiderin gelernt. Quelle: Fabian Lamster

Eis an der Ostsee als Initialzündung

Das liegt auch daran, dass sie neben der klassischen Schoko-Vanille-Kombination auch Mandarinen-, Haselnuss- oder Pistazieneis „zapft“, wie sie sagt. Vor allem das salzige Karamell sei ein Renner gewesen. „Die Leute fragen mich, wann wir es wieder im Sortiment haben. Das ist ein gutes Zeichen“, sagt Annett Schlichte.

Sie selbst lebt mit ihrer Familie seit Mai 2019 in Potsdam. Die Idee, einen eigenen Eisladen zu öffnen, trägt sie seit 2015 mit sich herum, als sie in Boltenhagen bei einem Urlaub an der Ostsee ein Eis probiert, das ihr so gut schmeckt, dass sie selbst einen Eiskurs besucht – und lernt, was es heißt, Speiseeis zu kreieren.

Annett Schlichtes Eis ist kein klassisches Softeis, sondern Kugeleis nach eigenen Rezepten, die sie in der Eisküche selbst herstellt. Anschließend kommt die Eismasse in die Softeismaschine - und wenig später in eine Waffel oder einen Becher. Quelle: Fabian Lamster

„Das Eismachen ist sehr mathematisch, da man vorher genau berechnen muss, welche Zutaten in welcher Größenordnung zusammen funktionieren könnten“, sagt die 50-Jährige. Durch das Wissen aus dem Eiskurs weiß sie einige Rezepte, die sie nun an den Potsdamern probiert – und weiter verfeinert.

Möbel und weitere Eissorten geplant

Sie freut sich schon darauf, nach der Corona-Pandemie Potsdamer in ihrem Eisladen zu begrüßen. Auch eine Sitzbank vor dem Laden und möglicherweise weitere Sitzgelegenheiten kann sie sich vorstellen.

Fridas Eisladen befindet sich direkt am Anfang der Benkertstraße. Vorher befand sich dort ein Modegeschäft. Quelle: Fabian Lamster

Genauso wie weitere Sorten, um sie zu überraschen. „Komplett exotische Sorten werden wir wohl bleiben lassen. Aber ich möchte einmal ein Himbeer-Schmand und ein Birneneis als Nächstes probieren“, sagt Annett Schlichte.

Kurze Zeit später steht die Potsdamerin aus der Nauener Vorstadt noch einmal an der Verkaufstheke. Ihr Sohn hat sie überzeugt: Sie kaufen noch ein weiteres kleines Eis, bevor sie ihre Radtour fortsetzen.

Von Fabian Lamster