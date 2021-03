Potsdam

Anna Ducksch (17) engagiert sich seit rund zwei Jahren in der Fridays-For-Future-Ortsgruppe Potsdam. Auch bei der Planung und Organisation der Aktion am Freitag hat sie aktiv mitgewirkt.

Denkst du eine Menschenkette in Corona-Zeiten ist eine gute Idee?

Anna Ducksch: Die Menschenkette wird mit jeweils fünf Metern Abstand zwischen den Teilnehmer*innen stattfinden. So minimieren wir das Risiko, dass sich jemand infiziert.

Habt ihr euch also bewusst für eine solche Aktion entschieden?

Ja. Wenn wir eine große Veranstaltung veranstalten, wie eine Mahnwache oder eine Demonstration, bestünde immer die Gefahr, dass der Platz zu eng wird und die Leute den Abstand nicht mehr einhalten können. Eine Menschenkette, in dem Format, ohne Demo, ist etwas Neues für uns, das wir vorher noch nicht gemacht haben.

Wie plant ihr Aktionen in Pandemiezeiten?

Im Sommer letzten Jahres haben wir uns teilweise mit Abstand draußen getroffen. Aber nur mit maximal acht Personen. Für die Aktion am Freitag haben wir online Plenumssitzungen veranstaltet. In denen waren wir etwa zehn Leute, die bei der Planung mitgeholfen haben. Ansonsten, um Leute zu mobilisieren, benutzen wir wie immer die sozialen Netzwerke. Aber natürlich macht man sich in der Planung mehr Gedanken darüber, wie man den Infektionsschutz auf der Veranstaltung gewährleisten kann. Das sind Punkte, die uns beschäftigen und über die man auch mal länger diskutiert.

Menschen haben Bewusstsein für den Klimawandel

Wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet ihr für Freitag?

Das können wir schwer einschätzen. Aber es ist allgemein zu spüren, dass viele Menschen trotz der Corona-Pandemie ein Bewusstsein für die Problematik des Klimawandels haben und sich dafür einsetzen wollen.

Inwiefern spürt ihr das?

Wir bekommen immer noch Zulauf in die Ortsgruppe. Außerdem fragen uns immer wieder Leute auf Social Media, zum Beispiel über Instagram per Direktmessage, konkret nach Aktionen. Und wenn wir posten, dass wir bald ein öffentliches Online-Plenum veranstalten werden, reagieren darauf immer wieder neue Leute, die sich engagieren möchten.

Der Wille, sich für den Klimaschutz zu engagieren, ist also trotz Corona nicht zurückgegangen?

Man muss natürlich schon sagen, dass an den Aktionen weniger Personen teilnehmen als vor der Pandemie. Ich denke, in der momentanen Lage legen viele Menschen den Fokus mehr auf sich, weil sie persönliche, zum Beispiel finanzielle, Probleme haben. Die Klimakrise ist für viele noch ein sehr ungreifbares Problem. Zwar zeigt sie sich auch in Brandenburg, zum Beispiel durch Dürren und Hitzewellen. Aber es ist doch etwas anderes, als wenn Menschen akut um ihre Existenz fürchten müssen. Vor allem sieht man in den sozialen Medien und in der Politik, dass Corona die Klima-Thematik in den Hintergrund verdrängt. Das Thema schläft dort immer mehr ein.

Ist es frustrierend zu sehen, dass gegen Corona akut etwas unternommen wird, aber gegen den Klimawandel nicht dasselbe getan wird?

Natürlich ist es frustrierend. Vor allem, weil von der Wissenschaft immer wieder gesagt wurde, welche Schritte nötig wären, um den Klimawandel zu stoppen. Besonders die Corona-Pandemie zeigt aber, dass wenn ein großes Problem auftritt und es als solches erkannt wird, auch schnell gehandelt werden kann. Dadurch zeigt sich jedoch auch, dass es beim Klima-Thema noch nicht so richtig gewollt ist, etwas zu verändern.

Corona hat uns nur zeitweise geholfen

Hilft die Corona-Pandemie dem Klima auch in gewisser Art und Weise?

Es war tatsächlich zu sehen, dass die Treibhausgas- und vor allem die CO2-Emissionen 2020 etwas gesunken sind. Weil die Menschen weniger geflogen sind und die Mobilität insgesamt eingeschränkt wurde. Außerdem wurde die Wirtschaft heruntergefahren, das heißt es wurde weniger produziert. Aber es ist davon auszugehen, dass die Wirtschaft, wenn sie wieder läuft, eventuell sogar mehr produziert, weil Sachen nachgeholt werden. Corona hat also, wenn, dann nur zeitweise geholfen. Außerdem muss man sich die Frage stellen, zu welchem Preis? Denn es sind so viele Menschen in der Pandemie gestorben.

Das Motto des globalen Klimastreiks am Freitag lautet: „No More Empty Promises“ (Keine leeren Versprechen mehr). Auf eurem Facebook-Account kritisiert ihr auch die Stadt Potsdam für ihre leeren Versprechungen. Was wurde nicht eingehalten?

2017 wurde in Potsdam der Masterplan Klimaschutz 2050 beschlossen. Er enthält einiges an Maßnahmen, um die Stadt klimaneutral zu machen. Das Problem ist aber, dass nicht nach dem Plan gehandelt wird. Stattdessen ruht man sich darauf aus, den Plan zu haben. Zum Beispiel steht im Plan, dass Parkplätze für Autos teurer gemacht werden sollen oder dass die Stadt fahrradfreundlicher wird. In der Realität sieht man jedoch noch keine großen Veränderungen. Im August 2019 wurde auch der Klimanotstand ausgerufen. Aber eigentlich besteht auch der nur auf dem Papier. Das heißt, Pläne und Beschlüsse sollen zwar klimageprüft und bewertet werden. Doch nach eineinhalb Jahren wurden immer noch keine Bewertungskriterien ausgearbeitet.

Was wünscht du dir für die kommenden Monate?

Allgemein hoffe ich, dass das Bewusstsein für den Klimawandel in der Politik größer wird und neben der Corona-Pandemie nicht hinten runterfällt. Für die Ortsgruppe Potsdam wünsche ich mir, dass viele neue Menschen dazukommen, die neue Ideen und neuen Schwung mitbringen. Ich hoffe, dass wir in der Pandemie mit kleineren Aktionen, mit weniger Menschen, aber dafür mit mehr Kreativität, viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wir wollen zeigen, dass wir noch da sind.

Von Julia Meier