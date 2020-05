Fridays for Future-Aktivisten demonstrieren mit Plakat-Aktion vor dem Landtag

Potsdam

502 Plakate, zwei Botschaften: „Fight every crisis – end coal“. Mit einem riesigen Schriftzug auf dem Alten Markt haben die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future Potsdam am Freitag auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht. „Die Klimakrise stellt immer noch eine Gefahr für uns und den Planeten dar“, erklärt Anna Duksch, eine der Organisatorinnen. Neben der Corona-Krise sei das Thema in den vergangenen Wochen allerdings in den Hintergrund gerückt.

Sie könne nachvollziehen, dass der Klimaschutz auf einmal weniger wichtig erscheint, wenn die eigene Familie direkt oder indirekt von der Corona-Pandemie betroffen ist. Dabei dürfe man die Umwelt aber nicht vergessen. Das heißt nicht, dass die Aktivisten das Virus nicht ernst nehmen: Die rund 20 Aktivisten tragen fast alle Masken über Mund und Nase und halten Abstand zu einander. „Wir wollen keine zweite Welle“, sagt Anna Duksch. Wie auch beim Klimaschutz gelte: „Hört auf die Wissenschaft und seid vorsichtig.“

Anzeige

Zwei Aktivisten von Fridays for Future beschweren Protestplakate mit Gerätebauschrauben, damit sie der Wind nicht davon weht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

„Das ist wie Kunst“

Eine Demo mit Hunderten Teilnehmern, wie sie die Aktivisten zuletzt Anfang des Jahres organisiert hatten, sei unter den aktuellen Bedingungen nicht denkbar. Deswegen kam den Aktivisten die Idee mit der Plakat-Aktion. „Das ist eine Protestform, die auch mit viel weniger Menschen funktioniert“, erklärt der Schüler Alexander Grams. „Das ist wie Kunst.“

Mit der Plakat-Aktion wollen die Klimaschutz-Aktivisten die Landtagsabgeordneten zum Handeln bewegen. „Die Corona-Krise zeigt, dass die Regierung schnell und entschlossen handeln kann“, sagt Alexander Grams. Dasselbe müsse doch auch in der Klimapolitik möglich sein.

Um einen Menschenauflauf zu vermeiden, planten die Aktivisten die Aktion vor dem Landtag im kleinen Kreis. Erst im Nachhinein verbreiteten sie ihre Botschaft über soziale Netzwerke verbreiten. In den vergangenen Wochen hatten die Klimaschützer hauptsächlich mit Online-Protesten und kleineren Aktionen auf ihre Ziele aufmerksam gemacht.

Lesen Sie auch

Von Hannah Rüdiger