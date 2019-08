Fast 1000 Demonstranten kamen nach Angaben der Fridays-For-Future-Bewegung am Freitag in den Potsdamer Lustgarten, um in der Nähe des Landtags vor der Wahl mehr Klimaschutz zu fordern. Ein Wissenschaftler behauptete sogar, die Bewegung sei bereits jetzt einflussreicher, als es die ’68er je waren.