Potsdam

Die Klimaschutzaktivisten lassen auch im neuen Jahr nicht locker: Schon am ersten Freitag 2022 gehen sie in Potsdam wieder auf die Straße, um für ihre Forderungen zu demonstrieren.

Postkarten aus Potsdam an Olaf Scholz

Am 7. Januar von 16 bis 17 Uhr wollen sie bei einer Kundgebung auf dem Steubenplatz am Landtag ihre „Klima-Neujahrsvorsätze“ formulieren – per Postkarten, die sie dann an den in Potsdam wohnenden Bundeskanzler Olaf Scholz und an Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) verschicken wollen.

Das Motto der Aktion „2022 und wir stehen immer noch hier“ soll die Forderung nach einer konsequenteren Umsetzung der Klimaziele aus dem Pariser Abkommen unterstreichen. „Ende letzten Jahres wurde uns von der Politik erneut klar vor Augen geführt, dass ihre Klimaziele nur leere Versprechen sind“, sagt Anna Ducksch, Aktivistin bei Fridays for Future Potsdam, „so hat die Stadt Potsdam klar gesagt, dass die zügige Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz mit dem geplanten Haushalt nicht möglich ist. Potsdam hat sich das Ziel gesetzt, 2050 klimaneutral zu werden, dieses Ziel zu erreichen wird damit weiter unrealistisch.“

Aus Sicht von Fridays for Future muss Potsdam die „Nettonull“ der Klimaneutralität schon 2035 erreichen. Nur dies sein ein wirkungsvoller Beitrag, um das globale Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu halten.

Kritik an der Brandenburger Landesregierung

Und auch an die Landesregierung appelliert Fridays for Future. „Selbst in den Planungen des Brandenburger Landeshaushaltes, spiegeln sich die Klimaschutzversprechen nicht wider“, ergänzt Klimaaktivistin Sophie Poosch. Einerseits erhalte der Flughafen BER eine „Millionen-Finanzierung, während beim Umweltverbund gekürzt wird“. Hier brauche es „dringend ein Umdenken“.

Von MAZonline/axe