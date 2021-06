Krampnitz/Innenstadt

Die Klimabewegung „Fridays for Future“ (FFF) ruft für Mittwoch, 16. Juni, zum Protest vor dem Potsdamer Rathaus auf. Anlass ist die 15. Folge des Forums Krampnitz. Mit der um 14 Uhr beginnenden Kundgebung soll für ein „klimaneutrales und sozialverträgliches Krampnitz“ demonstriert werden.

„Kramp-Witz statt Krampnitz“

Nach Einschätzung von FFF „drohen die ambitionierten Ziele für das 140 Hektar große ehemalige Kasernengelände krachend zu scheitern“: Aus Krampnitz werde „Kramp-Witz“, heißt es im Aufruf.

Kritisiert werden „mangelhafte Planung, schlechte Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren, rückschrittliche Ansätze zur Energie- und Wärmeversorgung, unehrlicher Kommunikation und Intransparenz der Stadt“, zudem „fehlgeleiteter Widerstand in der Bevölkerung“ und „Skandalisierung in der Presse“.

Krampnitz sei ein „elementarer Bestandteil für das Erreichen der Potsdamer Klimaziele und für eine sozialverträgliche Stadtentwicklung“. Die Vision eines klimaneutralen Modellquartiers sei „wegweisend, die Wende noch möglich“.

Unterstützung von „Stadt für alle“

Fridays for Future beobachteten „mit großer Sorge, dass gerade DAS Vorzeigeprojekt der Stadt sich nicht zukunftsgewandt entwickelt, sich dabei in der Öffentlichkeit aber weiterhin so präsentiert.“ Ein klimaneutrales Krampnitz müsse „mehr als eine Vision sein“.

Unterstützt wird der Aufruf vom Netzwerk „Stadt für alle“: „Die aktuellen Planungen für Krampnitz seien ein Witz“, schreibt die Inintiativgruppe auf Twitter, die zugleich auf das in Berlin laufende Bürgerbegehren „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ verweist. Der Immobilienkonzern ist Großinvestor in Krampnitz.

Von Volker Oelschläger