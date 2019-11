Ohne Fleisch und Flüge: So wollen Potsdamer Demonstranten das Klima schonen

Innenstadt

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“. Sprechchöre, Tanzeinlagen und bunte Plakate: Am Freitag zog es rund 2100 Klimaaktivisten in Potsdam auf die Straße.

Anlass dafür war der vierte globale Klimastreik, zu dem Fridays for Future aufgerufen hatte. In mehr als 500 deutschen Städten hatte die Gruppe zu Aktionen aufgerufen – so auch in Potsdam. Hier kamen mehr als 2000 Menschen aller Altersklassen zusammen.

Umweltschutz im Alltag

Fridays for Future hat nicht nur in Potsdam zahlreiche Anhänger und konnte in der Vergangenheit Tausende Menschen mobilisieren. Dennoch steht die Bewegung auch in der Kritik. Ein häufiger Vorwurf: Am Freitag wird zwar auf die Straße gegangen, aber im Alltag benutzen die Demonstranten die neuesten Handys, konsumieren maßlos und fliegen um die Welt.

Die MAZ hat den Klimastreik am Freitag zum Anlass genommen, um mit einigen Demonstranten darüber zu sprechen, was sie in ihrem Alltag für das Klima tun. Integrieren die Demonstranten den Umweltschutz in ihr Tun und Handeln? Welche Maßnahmen ergreifen sie konkret, um das Klima zu schützen? Das sagen die Demonstranten:

Carolin Kulling beim Klimastreik am Alten Markt. Quelle: Johanna Apel

Carolin Kulling , 23 Jahre:

„Ich vermeide Müll so gut es geht, außerdem ernähre ich mich vegetarisch“. Carolin Kulling fährt zudem kein Auto und versucht, das Fliegen zu vermeiden. „Die Flugreisen, die ich gemacht habe, kann ich an einer Hand abzählen.“ Dennoch weißt sie darauf hin, dass sie als Studentin auch mehr Freiheiten hat als beispielsweise Schüler. Die seien noch viel mehr von ihren Eltern abhängig und hätten nicht den gleichen Handlungsspielraum wie sie.

Anna Voigt beim Klimastreik am Alten Markt. Quelle: Johanna Apel

Anna Voigt , 49 Jahre:

„Ich habe kein Auto, sondern mache alles mit dem Rad.“ Außerdem ist Anna Voigt auf einen alternativen Energieanbieter umgestiegen. Nicht nur das: „Ich vermeide Plastik und ich esse, wenn ich Fleisch esse, dann nur Bio-Fleisch.“

David beim Klimastreik am Alten Markt Quelle: Johanna Apel

David Dicke , 32 Jahre:

Der Student, der in der Initiative „InZukunft“ aktiv ist, ernährt sich vegetarisch und kauft seine Kleidung aus zweiter Hand. Umwelt und Klima bewegen ihn auch bei seiner aktuellen Jobsuche. „Ich bin bald fertig mit dem Studium und finde kaum Stellen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Was bringt es, wenn man nachhaltig konsumiert, dann aber jeden Tag auf der Arbeit die Dinge verschlimmert?“

Sofia Stiegert beim Klimastreik am Alten Markt Quelle: Johanna Apel

Sofia Stiegert , 23 Jahre:

„Ich habe aufgehört, Fleisch zu kaufen“, erklärt sie. Dies sei beim Essengehen im Lokal zuweilen schwierig, aber insgesamt falle ihr der Fleischverzicht einfacher als gedacht. Außerdem ergänzt sie: „Ich habe kein Auto und versuche Flugreisen zu vermeiden.“

Aktionstag vor dem Weltklimagipfel

Zusammen mit mehr als 2000 anderen Menschen ging die vier auf die Straße, um für mehr Umweltschutz zu kämpfen. „ Fridays for Future“ hatte anlässlich der bevorstehenden Weltklimakonferenz in Madrid und der baldigen „Halbzeitbilanz der Groko“ zu dem Streik aufgerufen, wie es auf der Facebook-Seite der Bewegung heißt.

Dabei wurde „ Fridays for Future“ von einem breiten Bündnis unterstützt. Mit dabei waren unter anderem die Naturschutzjugend Brandenburg oder die Bundjugend Brandenburg. Vor der Nikolaikirche wehten außerdem die Flaggen von Extinction Rebellion, der Linksjugend Solid oder Amnesty International.

