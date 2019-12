Fridays for Future lässt in Potsdam Plätze in politischen Gremien unbesetzt

Potsdam

Fridays for Future ist längst zu einer festen Größe geworden – auch in der Landeshauptstadt. Die Demonstrationen der Bewegung sind laut, ihre Aktivisten sind hart in ihrer Kritik am klimapolitischen Zögern der Politiker. Doch sie selbst tun sich schwer mit den Mühen des politischen Alltags, genauer: Sie machen derzeit nicht mit.

Erst im August 2019 waren dem Potsdamer Ableger der Bewegung Plätze in zwei Ausschüssen und dem Klimarat zugestanden worden. Wenige Monate später zeigt sich, dass diese Plätze unbesetzt sind. Dabei nahm die Bewegung zunächst ihre Einladung in den Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität wahr. Fionn Pötzsch repräsentierte Fridays for Future in drei Sitzungen. Dort machte er auch von seinem Rederecht Gebrauch. Gegenüber der MAZ erklärte er, dass er dafür viel Zuspruch erhalten habe. Dennoch wolle er sich nun aus der Gremienarbeit zurückziehen. Ihn habe einerseits verwundert, wie unsachlich die Diskussionen in den Ausschüssen teilweise verlaufen seien. „Da hat nicht immer das beste Argument gezählt“, erklärt er. Auch sei es teilweise sehr schwierig gewesen, den Sachverhalten zu folgen. Und es sei auch eine Zeitfrage gewesen. Ausschusssitzungen bedürfen der Vorbereitung und können sich bis in die späten Abendstunden ziehen. „Der Ausschuss fand Donnerstagabends statt, da hatte ich bereits einen sehr langen Schultag hinter mir“, sagt Fionn Pötzsch.

Kein Aktivist für Ausschüsse verfügbar

Er macht derzeit sein Abitur und ist zeitlich sehr ausgelastet, wie er der MAZ erklärt. Denn obwohl er den politischen Gremien den Rücken zukehrt, ist er weiter aktiv – nur eben nicht im Rathaus. Andere Aktivisten hätten mehr Optimismus, dass die langwierigen Prozesse des politischen Betriebs Früchte tragen können, erklärt er. Denen wolle er lieber den Vorrang lassen und sich direkten Aktionen widmen. Kein Rückzug aus dem Aktivismus auf der Straße also, sondern aus der Stadtpolitik.

Tatsächlich fällt es der Bewegung offenbar schwer, neue Repräsentanten für die politische Alltagsarbeit zu finden. Jaro Abraham von Fridays for Future erklärte der MAZ: „Es ist momentan noch unklar, wer das übernimmt.“ Derzeit strukturiere man sich, um den Schritt in den politischen Betrieb anzugehen. Aber – auch das bestätigte er – derzeit gebe es „keine Person“, die sich der Ausschüsse annehme, so der Aktivist. Das sei „sehr schade“, erklärte auch seine Mitstreiterin Miriam Eichelbaum.

Rede- und Vorschlags-, aber kein Abstimmungsrecht

Erst im August 2019 war beschlossen worden, dass die Umweltbewegung direkt in der Politik mitmischen dürfe. Fridays for Future wurde ein fester Platz in wichtigen Gremien der Stadtpolitik zugesprochen. Ein Signal, dass die Aktivisten in Zeiten des Klimanotstands Gehör finden sollten. Ausgehend von einem gemeinsamen Antrag der Grünen und der Anderen sollte Fridays for Future drei Vertreter in den Potsdamer Klimarat schicken dürfen. Zudem gestand man ihnen jeweils einen Platz in den Ausschüssen für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes sowie für Klima, Umwelt und Mobilität zu. Allerdings wurden sie nur als beratendes Mitglied eingeladen, erhielten also Rede- und Vorschlags-, aber kein Abstimmungsrecht.

Oberbürgermeister hält an Mitwirkung der Klimaschützer fest

Der Klimarat hat sich derzeit noch nicht konstituiert, wie Stadtsprecherin Christine Homann gegenüber der MAZ erklärte. Dementsprechend lässt sich hier noch keine Bilanz über das politische Engagement der jungen Klimaschützer ziehen.

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) will an der Mitwirkung der jungen Klimaschützer festhalten. „Es ist wichtig, dass sich die jungen Menschen an der Diskussion und den Entscheidungen in der Stadt beteiligen“, sagt er auf MAZ-Anfrage. „Wenn das nicht dauerhaft gelingt, dann sollten wir zumindest an einer projektbezogen Beteiligung arbeiten.“

