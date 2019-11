Fridays for Future ruft auch in Potsdam zum Streik auf

Potsdam

Unter dem Motto „#NeustartKlima – laut, wütend und unbequem – Klimagerechtigkeit jetzt“ ruft Fridays for Future am Freitag zum vierten globalen Klimastreik auf. In mehr als 500 deutschen Städten gehen die Klimaschützer am 29. November auf die Straße – unter anderem in Potsdam.

Los geht es um 11.59 Uhr am Alten Markt. Dabei wird Fridays for Future Potsdam von einem breiten Bündnis unterstützt. Mit dabei sind die Bund-Jugend oder die Naturschutzjugend Brandenburg. Im September hatte es den letzten globalen Klimastreik gegeben.

Demozug durch die Innenstadt

Nun nehmen die Klimastreikenden die Weltklimakonferenz in Madrid und die baldige „Halbzeitbilanz der Groko“ zum Anlass, um erneut für mehr Umweltschutz auf die Straße zu gehen, wie es auf ihrer Facebook-Seite heißt. Der Demozug wird vom Alten Markt über die Breite Straße und Schopenhauerstraße zur Hegelallee gehen, bevor die Streikenden über das Holländische Viertel und den Platz der Einheit wieder zurückkehren.

Von Johanna Apel