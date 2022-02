Friedenskirche: Baustart am schönsten Kirchturm Potsdams

Sanssouci

Bestes Wetter, beste Aussicht aus 42 Meter Höhe und ein Spendenscheck über 300.000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz – für Christoph Martin Vogtherr, den Generaldirektor der Schlösserstiftung, hätte die Woche kaum schöner beginnen können.

Doch der Treffpunkt Friedenskirche und sein Name waren ihm am Montagmorgen eine große Verpflichtung: „Damit wir nicht vollständig in Feierstimmung versinken: Wir haben hier das große Privileg über Sanierung und Rekonstruktion nachzudenken, während andere Menschen in Europa gerade sehr verzweifelt und sehr mutig sind. Das sollten wir bei diesem Anlass nicht vergessen“, sagte er angesichts des Krieges gegen die Ukraine.

Instagram-Führung über die Baustelle der Friedenskirche Am Montag, 7. März um 14 Uhr lädt die Schlösserstiftung im sozialen Netzwerk Instagram zu einer digitalen Baustellenführung. Auf dem Account @SPSGmuseum kann man kostenfrei dabei sein. Man benötigt dafür nur einen eigenen Instagram-Account. Die Restauratorin Ute Joksch und der Ingenieur Frank Karalus erklären live, welche Herausforderungen es bei der Sanierung des Glockenturms gibt. Fragen sind ausdrücklich erwünscht.

Baustart am Campanile der Friedenskirche von Sanssouci

Der Anlass: Es war offizieller Baustart für die Sanierung des Glockenturms der Friedenskirche von Sanssouci. Seit Jahren sammelte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) dafür Geld – und wurde deutschlandweit von zahllosen Spendern unterstützt. Einer der Hauptakteure kommt aus Potsdam: TV-Moderator Günther Jauch hat eine Million Euro für den Turm gespendet.

Stiftungschef Christoph M. Vogtherr (r.) dankte zum Baustart den privaten Spendern. So haben Bundesministerin Klara Geywitz (l.), der Moderator Günther Jauch und Ursula Weyrauch von der Friedenskirchgemeinde geholfen. Quelle: Julius Frick

Für ihn ist die Kirche „einer der großartigsten Orte“ in Potsdam. „Hier gibt es Stille, Landschaft, und man kann ein Gefühl von Frieden hier bekommen. Es ist einfache eine der schönsten Kirchen. Außerdem habe ich hier geheiratet“, sagt Jauch.

Sein Engagement begann, als er erfuhr, „dass es schlecht für den Turm ausgeht, wenn es keine privaten Mittel gibt.“ Er dachte: „Ich gehe voran, und dann haben sich ganz viele andere gefunden und so ist es ein Gemeinschaftswerk und nun fehlt nur noch ein kleiner Teil.“

Blick vom Turm auf Atrium, Mausoleum und Friedensteich. Quelle: Peter Degener

Es fehlen noch 300.000 Euro des Vier-Millionen-Projekts

Tatsächlich fehlen noch rund 300.000 Euro für das insgesamt gut vier Millionen Euro teure Projekt. Generaldirektor Vogtherr hofft auf weitere Spender, notfalls müsse man auf nichtgebundene Spenden an die Stiftung zurückgreifen. „Die Gesamtfinanzierung ist gesichert“, sagte er. Neben Jauch hat auch die Hermann-Reemtsma-Stiftung eine Million Euro gegeben.

Und dann sind da die vielen kleinen Spenden, die durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Gemeinde der Friedenskirche und den eigens gegründeten Bauverein gesammelt werden.

Die Wendeltreppe aus Zinkguss ist Dreh- und Angelpunkt der Sanierungsarbeiten. Quelle: Julius Frick

Ursula Weyrauch etwa gehört zu diesen Sammlern, aber auch die Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), die als Privatperson eine Schirmherrin des Projekts geworden ist. Warum? Ihre emotionale Verbindung mit der Friedenskirche reicht bis in ihre Kindheit zurück.

„Die große Jesus-Statue im Hof hat mich damals schon beeindruckt. Und die Sarkophage des Königspaars im Keller fand ich etwas gruselig. Von den vielen Dingen in Potsdam blieb mir dieser Ort immer in Erinnerung wegen seiner Schönheit und des leichten Grusels. Mittlerweile wohne ich in der Nähe, sehe den Turm fast täglich. Als es hieß, dass sogar das Kirchenkreuz herunter muss, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, wollte ich etwas tun.“

Frank Karalus ist Bereichsbauleiter der Abteilung Baudenkmalpflege und Liegenschaften der Schlösserstiftung. Quelle: Julius Frick

Schwere Schäden durch eine rostende Gusseisen-Konstruktion

Tatsächlich sind die Schäden am Turm der 1848 geweihten Kirche immens. Das größte Problem bereitet ein zur Zeit der Erbauung hochmoderner Baustoff: Im Inneren des mediterran und mittelalterlich wirkenden Ziegelmauerwerks steckt eine Stützkonstruktion aus Gusseisen und eine Wendeltreppe aus Zinkguss. Doch unzureichende Entwässerung und mangelnde Wartung hatten innerhalb weniger Jahrzehnte für schwere und irreparable Rostschäden gesorgt. Schon 1905 hatte man Betondecken eingezogen, um den grazilen Turm zu stabilisieren. Doch auch diese Decken zeigen Risse und leiden unter der Feuchtigkeit. Viele Teile sind nicht mehr tragfähig.

Das Wandbild „Christus am Ölberg“ wird auch restauriert. Quelle: Julius Frick

Anfang 2024 soll der Glockenturm fertig sein

Jetzt wird ein neues Stützgerüst aus Edelstahl als „Korsett“ eingebaut. Die Wendeltreppe wird vor Ort saniert, um sie nicht aus dem Mauerwerk ausbauen zu müssen. Die Betondecken werden entfernt, damit die historischen Elemente aus Zink- und Eisenguss auch optisch wieder zur Geltung kommen.

Zum Jahresende soll das neue Turmkreuz aufgesetzt werden. Ab 2023 werden die Ziegeloberflächen überarbeitet und das Wandbild an der Turmseite restauriert – Anfang 2024 soll der schönste Kirchturm der Stadt dann fertig sein – die Friedensbotschaft, die die Kirche schon im Namen trägt, strahlt schon heute.

Von Peter Degener