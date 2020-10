Brandenburger Vorstadt

Nur eine Woche noch hält die Christus-Figur im Atrium der Friedenskirche seine schützenden Hände über die Besucher des Ensembles im Park Sanssouci. Dann wird die bekannte Skulptur entschweben und für eine ganze Weile verschwinden – denn sie muss dringend restauriert werden.

„Er strahlt eine innere Ruhe aus“

Seit fast 170 Jahren steht der Segnende Christus vor der Friedenskirche. Seine Hände laden ein, zu ihm aufzuschauen. „Er strahlt eine innere Ruhe aus und wirkt tatsächlich wie jemand, der tröstet. Er gibt Gewissheit, dass es nach dem Tod noch nicht vorbei ist“, sagt Silke Kiesant, Kustodin für Skulpturen der Schlösserstiftung, über die besondere Aura des Werkes. Tatsächlich wird die Figur auch als Christus Consolator bezeichnet, als tröstender Christ. Die Figur gehört zu den bedeutendsten und bekanntesten Kunstwerken in Sanssouci.

Anzeige

Silke Kiesant ist Kustodin der Skulpturensammlung der Schlösserstiftung (SPSG) Quelle: Peter Degener

1821 wurde das Original für eine Kopenhagener Kirche entworfen

Ihr Schöpfer war der Däne Bertel Thorvaldsen (1770-1844), der zu den einflussreichsten Bildhauern des Klassizismus gehört hat. „Er war ein Star unter den Römern“, sagt Silke Kiesant. Denn Thorvaldsen lebte, wie so viele Künstler dieser Epoche, in Rom und schuf dort im Angesicht der antiken Originale seine meist von der griechisch-römischen Mythologie inspirierten Werke. „Der Christus war eine seiner ersten religiösen Arbeiten“, sagt Kiesant.

Der Entwurf Thorvaldsen ist fast genau 200 Jahre alt, er entstand 1821 für die Kopenhagener Frauenkirche – die Domkirche der dänischen Hauptstadt war einige Jahre zuvor bei einem Bombardement zerstört worden und sollte nun im modernen klassizistischen Stil neu errichtet werden. 1833 wurde das fertige Bildnis aus weißem Carrara-Marmor im Chor der Kirche umgeben von zwölf kleineren Figuren der Apostel aufgestellt.

Der Thorvaldsen-Christus zierte bald als Statuette zahlreiche religiöse Haushalte oder diente als Grabschmuck – etwa auf dem Luisenfriedhof in Berlin. Lebensgroße Nachbildungen gibt es nicht nur an vielen europäischen Orten, sondern sogar in den USA.

Dreieinhalb Meter hoch ist die Figur, die auf einem Brunnen steht. Quelle: Peter Degener

Abgüsse aus Dänemark kamen 1835 nach Berlin

Diese Verbreitung nahm in Preußen ihren Anfang. Bereits 1835 kamen Gipsabgüsse des Segnenden Christus nach Berlin. Dort waren zwei weitere Männer dafür verantwortlich, dass die Figur heute in Potsdam steht. Der erste war König Friedrich Wilhelm IV., der das ganze Ensemble der Friedenskirche maßgeblich selbst geprägt hat – es wurde immerhin seine Grabeskirche, die mit besonders auffälligen Kunstwerken wie dem byzantinischen Mosaik im Innenraum ausgestattet ist. „Der König skizzierte selbst, wie die Figur im Atrium aufgestellt werden soll“, sagt Kiesant.

Es handelt sich um eine Kopie in der damals modernsten Technik

Der andere wichtige Name steht direkt auf dem Sockel der Figur: „Auf Allerhöchsten Befehl seiner Majestät des Königs galvanoplastisch durch Julius Winkelmann 1851“ ist dort in Frakturschrift geschrieben. Julius Winkelmann ist heute beinahe vergessen, obwohl er für ein hochmodernes technisches Verfahrens steht, mit dem der Christus der Friedenskirche geschaffen wurde. Bei der Figur handelt es sich nicht um einen Bronzeguss, sondern um eine Galvanoplastik.

An den Füén sind Risse und Löcher erkennbar. Die Kupferhaut ist dünn und nach 170 Jahren an einigen Stellen lädiert. Quelle: Peter Degener

Die Figur ist sehr leicht, denn die Kupferschicht ist äußerst dünn

„Das war eine innovative Technik zur Reproduktion und Winkelmann hat sich bei der Entwicklung sehr hervorgetan“, erklärt Martin Engel, der Metallrestaurator der Schlösserstiftung ist. Die Gipsformen aus Kopenhagen wurden mit besonderem Lack leitfähig gemacht und in ein galvanisches Bad getaucht – an der Oberfläche setzte sich Kupfer ab und bildete eine äußerst dünne Metallschicht. „Die Wandstärke ist deutlich geringer als bei einer Bronze, nur etwa zwei bis fünf Millimeter“, sagt Engel. Das macht die Figur trotz dreieinhalb Meter Höhe zwar leicht, aber auch anfällig für Beschädigungen.

Metallrestaurator Martin Engel kann die Schäden an der Figur aufzeigen. Quelle: Peter Degener

„Es zeigen sich diverse Risse und Löcher. Sie gefährden die Stabilität der Figur“, erklärt er. Sie soll gereinigt und im Inneren verstärkt werden. Risse müssen zudem geschlossen werden. Die seit 1851 entstandene Patina bleibe erhalten, allerdings bekommt der Christus nun eine schützende Wachsschicht. Die Restaurierung kostet einen fünfstelligen Betrag und wird maßgeblich von der Irene-und-Karl-Blumenberg-Stiftung getragen, die ihren Sitz in Potsdam hat.

Am Donnerstag kommende Woche schwebt der Christus empor

„Die Fragilität der Figur ist die große Herausforderung bei der Restaurierung“, sagt Engel. Am kommenden Donnerstag wird der Segnende Christus demontiert. Dazu wird eine Berliner Metallwerkstatt ein Stützgerüst anlegen und die Skulptur voraussichtlich zur Mittagszeit mit einem Kran aus dem Vorhof der Friedenskirche heben.

Schon in den Neunziger Jahren wurde die Figur einmal restauriert. Damals blieb der schöne Sockel, der einen Brunnen mit vier Engelsköpfen darstellt, allerdings fast acht Jahre verwaist. Diesmal soll es nicht so lange dauern. Ein Wiedersehen soll es voraussichtlich im Frühjahr 2021 gehen. Dann lädt er die Vorbeigehenden wieder mit ausdrucksstarker Geste zu sich und in die Friedenskirche ein.

Von Peter Degener