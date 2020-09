Sanssouci

Die Friedenskirche am Park Sanssouci braucht weiterhin eine Sanierung. Im vergangenen Jahr konnten die Restaurierung der Kirchendächer sowie das aus dem 13. Jahrhundert stammende Mosaik in der Apsis abgeschlossen werden. Besonders gefährdet ist aber der freistehende Glockenturm, genannt Campanile. Das Kreuz musste bereits abgenommen werden, da es abzubrechen drohte. Doch jetzt ist Rettung nahe.

Es fehlt noch eine halbe Million Euro

Die Kirche ist im Eigentum der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), die eine bundesweite Spendenkampagne zur Rettung des Turm gestartet hat. Gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Bauverein der Friedenskirchgemeinde sollen die noch fehlenden 500.000 Euro für die Sanierung eingeworben werden, sagte Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr am Dienstag.

Die vier Glocken im Turm aus dem Jahr 1849 sind noch erhalten. Der Kantor der Friedenskirche, Johannes Lang, erklärt, es sei eine Besonderheit, Geläute aus dem 19. Jahrhundert zu hören, da während des Zweiten Weltkrieges viele Glocken zerstört wurden.

Der 42 Meter hohe Turm soll für insgesamt 4,3 Millionen Euro saniert werden. Großspender sind die Herrmann-Reemtsma-Stiftung und der Fernsehmoderator Günther Jauch mit seiner Frau. Sie haben große Teile der Finanzierung gesichert. Auch Tatort-Kommissar Jörg Hartmann gehört zu den Spendern.

Aus der Notwendigkeit und dem Traum einer Sanierung sei nun etwas Machbares geworden, sagte Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der SPSG. Er sei sehr optimistisch, dass die Kampagne nun die letzte Finanzierung sichern wird. Die Reemtsma-Stiftung spendet den außergewöhnlich hohen Beitrag von einer Millionen Euro, um Spender zu ermutigen, zur Schließung der verbleibenden Finanzierungslücke beizutragen.

Für ihn stehe die Friedenskirche mit schönen persönlichen Erinnerungen in Verbindung, sagte Jauch. Schon bei seinem ersten Besuch in Potsdam – am 24. Dezember 1989 – beeindruckte ihn das Bauwerk. Obwohl katholisch heiratete er in dem evangelischen Gottesbau 2006 seine Frau.

Momentan ist der Campanile notgesichert. Der Turm wird nach der Sanierung, die für die Jahre 2021 bis 2024 angesetzt ist, dennoch nicht öffentlich begehbar sein. Wegen der fehlenden Brüstung sei die Unfallgefahr zu hoch, berichtet Frank Karalus, Bereichsbauleiter der Stiftung.

Marode Konstruktion

Das Innere der Friedenskirche bestand ursprünglich aus einer reinen Eisenkonstruktion. Das damalige Hofbauamt verzichtete auf die Erneuerung der grazilen Wendeltreppe und ließ stattdessen massive Geschossebenen einbauen. Die seit mehr als 100 Jahren den Witterungseinflüssen ausgesetzten Betondielen sind nun marode und nicht mehr hinreichend tragfähig. Die gesamte Gusseisenkonstruktion hat Korrosionserscheinungen. Einzelne Stützen und Deckenträger weisen Brüche auf. Zudem sind einige Säulen nicht mehr tragfähig.

Bei der Planung wurde die Variante gewählt, die den umfangreichsten Erhalt der historischen Eisenkonstruktion bei gleichzeitiger statischer Entlastung ermöglicht. Die Deckenkonstruktion wird mit Stahlplatten erneuert aus nichtrostendem Stahlblech. Dies sei ein beanspruchbares Material, was die Tragwirkung optimiere, heißt es in einer Erläuterung.

Planungen über den Turm hinaus

Darüber hinaus werden die Mauerwerksoberflächen, einige Sandsteinsäulen, Sandsteinabdeckungen, Gesimse und deren Terrakotta-Elemente sowie einige Innenputzbereiche instandgesetzt. Auch Turmluken und Fenster sowie die Kassettendecke im obersten Stock werden aufwendig restauriert. Das Turmkreuz muss nach Herstellung einer neuen Unterkonstruktion wieder aufgerichtet und vergoldet werden.

Auftrag für Persius Hofarchitekt Ludwig Persius bekam den Auftrag von Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV., die Friedenskirche im Marlygarten nach italienischen Vorbild zu planen. Vorbilddes frei stehenden Glockenturms ist der Campanile von Santa Maria in Cosmedin in Rom. 1845 bis 1848 wurde die Kirche errichtet. Da Persius gestorben war, führte Friedrich August Stüler den Bau fort. Die eisernen Rundbögen waren bereits nach 50 Jahren verrostet und wurden durch Betondielen ersetzt. Diese Hilfskonstruktion hält nun auch nicht mehr. Mauerwerk, Säulen und die eiserne Wendeltreppe sind stark beschädigt.

In Planung nach dem Turm ist die Sanierung des Marlyschlosses, das neben der Kirche steht. Außerdem muss langfristig die Fassade der Friedenskirche erneuert werden.

Von Jennifer Bongards