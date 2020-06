Ebert-Straße wird zum Bummelboulevard

Innenstadt

Die Friedrich-Ebert-Straße wird sukzessive verkehrsberuhigt. Ziel ist die „ Umgestaltung zu einem Boulevard“, wie die Verwaltung zuletzt vor einigen Wochen auf Anfrage von Clemens Viehrig ( CDU) bekräftigte. Baubeginn für die neue Fußgängerzone soll demnach 2024 sein.

Am Wochenende gab es einen weiteren Schritt dahin: „Ab sofort gilt in der Friedrich-Ebert-Straße, zwischen Nauener Tor und Charlottenstraße, Tempo 30 und eingeschränktes Halteverbot“, teilte Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) zu Pfingsten via Twitter mit.

Damit, so der Beigeordnete, sei in diesem Abschnitt „nur noch Ein- und Aussteigen sowie Be- und Entladen möglich“: „Auch konnten die ersten Fahrradständer nun endlich freigegeben werden.“

Wie berichtet, soll der Autoverkehr in der Innenstadt laut Vertrag der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation bis 2024 deutlich reduziert werden. Ziel ist eine „autofreie Innenstadt“. Pläne für eine deutliche Ausweitung der Fußgängerzone in die Nebenstraßen der Brandenburger Straße werden schon seit Jahren vorangetrieben.

Von Volker Oelschläger