Bornstedt

Der Lockdown dauert an und Sie haben jede Ecke der Stadt mit einem langen Spaziergang erkundet? Der Discgolf-Sport bietet gerade in Potsdam eine sportliche Alternative. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den ungewöhnlichen Frisbeesport.

Wie geht Discgolf?

Es gibt einen festen Abwurf und einen Fangkorb, der weit entfernt steht – durchaus über 100 Meter. Das Spielprinzip ist wie beim Ballgolf – nur gibt es keinen Schläger und statt eines Balls eine Scheibe. Die soll mit so wenigen Würfen wie möglich zum Korb gelangen und am Ende „eingeputtet“ werden. Im Volkspark kann man derzeit 14 Bahnen spielen. Wer am Ende einer solchen Runde die wenigsten Würfe benötigt hat, gewinnt.

Anzeige

„Discgolf betont die Hand-Augen-Koordination. Wenn man sich auf seinen Wurf konzentriert, zwingt das auf eine natürliche Art, den Rest des Alltags auszublenden“, sagt der Potsdamer Philipp Stadler, der seit über 15 Jahren die Verbreitung des Sports fördert.

So sieht ein Discgolf-Gorb aus. Wenn er die Scheibe fängt, macht es „Ka-tsching!“ Quelle: Peter Degener

Ist der Sport gerade erlaubt?

Ja. Man darf draußen Sport treiben. Es gelten die bekannten Abstandsregeln für Treffen im öffentlichen Raum. Eine Person aus einem anderen Haushalt darf dazu kommen. Das reicht zum Spielen völlig aus. Während einer Runde auf dem Kurs kann man Abstände leicht abhalten – auch beim Abwurf und am Korb.

Was macht den Reiz aus?

Es ist eine Mischung aus Sport- und Naturerlebnis. „Man lernt die Natur ganz neu zu sehen und für den Flug der Frisbee zu lesen“, sagt Philipp Stadler. Bäume und Sträucher müssen als natürliche Hindernisse umspielt werden. Man schätzt Winkel und Distanz ein und verfolgt den Flug der Scheibe, der eine ganz eigene Ästhetik hat. „Das ist schöner, als ein Ball der weggeknallt wird“, sagt Stadler. Wenn die Scheibe endlich im Korb landet, wird der Spieler mit einem satten Kettenklingeln belohnt. Ka-tsching!

Philipp Stadler ist Vizepräsident des Hyzernauts e.V. Quelle: Varvara Smirnova

Wer kann Disc Golf spielen?

Eigentlich jeder. „Es ist ein sehr günstiger, zugangsfreundlicher Sport, gerade für eine Stadt. Das kann ein Sechsjähriger ebenso spielen wie ein Opi“, sagt Matthias Schäferhoff, selbst Spieler und Inhaber des „Galadriel“-Spieleladens in der Dortustraße. Schon vor der Pandemie hat er die zunehmende Popularität von Discgolf festgestellt. Ein Grund ist der Preis – mit ein paar Euro für eine Scheibe kann man schon loslegen. Ein anderer Vorteil: „Jeder kann auf seinem Level spielen und dabei Spaß haben. Es gibt auch in kürzester Zeit eine enorme Leistungssteigerung und schnelle Erfolgserlebnisse“, sagt Schäferhoff.

Die ganze Familie kann Discgolf spielen. Quelle: Friedrich Bungert

Wo gibt es geeignete Scheiben?

Der Spieleladen „Galadriel“ verkauft Discgolf-Scheiben. Weil die Inhaber selbst spielen, wissen sie, was Anfänger brauchen. Nach einer telefonischen Beratung kann man die Scheiben dort abholen. Ab zwölf Euro gibt es Scheiben. Ein Set kostet etwa 30 Euro.

Im Pavillon des Volksparks an der Biosphäre kann man normalerweise auch Scheiben ausleihen – da gilt allerdings noch die Winterpause.

Außerdem gibt es zahlreiche Online-Händler in Deutschland, die Scheiben versenden. Hyzernauts-Vorstand Philipp Stadler empfiehlt thrownatur-discgolf.de und discgolf24.de. Mit den klassischen Standfrisbees oder Werbeartikeln sollte man nicht spielen – sie sind zu groß oder auch zu leicht, um weit geworfen zu werden.

Was brauche ich zum Spielen?

Nicht viel. Zum Beginn reicht eine einzige Scheibe. Man sollte festes Schuhwerk und Kleidung mit Bewegungsfreiheit tragen. Wichtig ist außerdem ein kleines Handtuch. Denn die Scheibe fällt auch mal in den Dreck oder wird feucht – und bei nassem Plastik fehlt dann der Grip beim Wurf.

Regelmäßige Spieler haben zudem einen „Marker“ dabei. Das ist eine Mini-Scheibe, nur etwa so groß wie eine Handfläche. Damit markieren sie die Lage der geworfenen Scheibe, bevor sie zum nächsten Wurf ansetzen.

Wie lerne ich den Sport?

Es ist sinnvoll, von anderen zu lernen – doch das ist pandemiebedingt gerade schwierig. Der Galadriel-Spieleladen bietet voraussichtlich ab März wieder Workshops an, wo neben den Regeln die Wurftechniken vermittelt werden. Bis dahin gilt: einfach selbst ausprobieren. Die Erfahrung von Familien, die den Scheibenverleih des Volksparks genutzt haben, zeigt: Der Spaß leidet nicht, weil eh alle Anfänger sind.

Ein paar Tipps gibt es dennoch: 1. Wer weit werfen will, sollte nicht zu hoch werfen. Die Kraft kommt nicht aus dem Unterarm, man muss die gesamte Hüfte drehen – und halten Sie dennoch das Standbein gerade. 2. Eine Scheibe, die sich schnell um sich selbst dreht, fliegt lange geradeaus. Dieser „Spin“ kommt aus dem Handgelenk. 3. Beim „Putten“ in den Korb sind Spin und Kraft nicht so wichtig. Da kann man die Scheibe fast wie einen Stein nach vorne werfen.

Geübte Spieler haben eine ganze Reihe verschiedener Wurfscheiben dabei. Für den Anfang reicht aber auch eine einzige. Quelle: Friedrich Bungert

Wo kann ich in Potsdam Discgolf spielen?

Jeder, der den Parkeintritt zahlt, darf auf dem Parcours im Volkspark Potsdam spielen. Die Haltestelle Viereckremise liegt am nächsten zum Start des Parcours. Man kann aber auch auf dem Bassinplatz spielen. Hinter der St.Peter-und-Paul-Kirche stehen drei Discgolf-Körbe, die zum Trainieren einladen.

Wer schon geübt ist, kann auch einen der vielen anderen Kurse in der Region besuchen. In Berlin-Weißensee gibt es an der Rennbahnstraße 50 einen Parcours mit zwölf Bahnen. Ansonsten empfiehlt sich ein Ausflug nach Finsterwalde, wo es mit 18 Bahnen den größten Discgolf-Kurs in Ostdeutschland gibt.

Wer sind die Hyzernauts?

Der Sportverein Hyzernauts ist seit 15 Jahren in Potsdam aktiv. Er zählt knapp 100 Mitglieder und ist mittlerweile der erfolgreichste Discgolf-Verein Deutschlands. Aus seinen Reihen kommen die amtierende Deutsche Meisterin Antonia Faber aus Stahnsdorf und Oliver Möllemann, der amtierende Meister in der Altersgruppe über 50 Jahre. Auch in der Open-Klasse hat der Verein schon den Deutschen Meister gestellt. 2006 hat der Verein seinen Kurs im Volkspark errichtet.

Seit 2007 veranstalten die Hyzernauts jährlich zum Saisonauftakt im Februar ein Benefiz-Turnier, das „Potsdamer Eisgolfen“. Die 15. Auflage muss pandemiebedingt auf den Sommer verschoben werden.

Mehr Infos zum Verein, zum Sport und zum Parcours im Volkspark gibt es unter www.hyzernauts.de.

Von Peter Degener