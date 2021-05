Frisch saniert: Der Nil-Klub der Universität Potsdam möchte im Sommer öffnen

Potsdam

Noch ist der Kickertisch nicht da. Doch das muss niemanden beunruhigen, für ihn ist extra ein Platz im neu renovierten Nil-StudentInnenkeller der Universität Potsdam freigehalten worden. „Im Netz wurde nach den ersten veröffentlichten Fotos schon ganz viel danach gefragt“, sagt Florian Rumprecht vom Nil-Verein, der den studentischen Keller hauptsächlich nutzt. „Er kommt auf jeden Fall zurück, keine Angst.“

Insgesamt ist das Kellergewölbe im Haus 11 auf dem Campus am Neuen Palais noch nicht komplett eingerichtet: Die Bar ist noch nicht fertig aufgebaut, das DJ-Pult auch nicht und auch die Kücheneinrichtung fehlt noch. „Es ist ein bisschen wie bei einem Umzug, den man selbst organisiert, man muss erst alle Kisten auspacken und eben noch ein bisschen basteln“ , so der 31-jährige Mathematikstudent. „Das ist das einzig gute an Corona, wir haben nicht so viel Druck.“

Im Nilkeller wurde eine neue Lernzone eingerichtet

Im Jahr 2019 ist der Nil-Keller nach einer Kontroollbegehung des Hochschul-Gebäudemanagements aus sicherheitstechnischen Gründen geschlossen worden und wurde vor allem im letzten Jahr neu in Stand gesetzt. Die elektronischen Anlagen wurden ausgetauscht, ein modernes Brandschutzkonzept umgesetzt, wie Karin Sumpf von der Universität Potsdam sagt. Dafür musste auch die Bar ein Stück weiter nach hinten versetzt werden, damit der Fluchtweg zum Ausgang breit genug ist. „Außerdem wurde der Fußboden erneuert, neue Sanitäranlagen und überhaupt neues Inventar eingebaut“, so Sumpf. Auch ein Wasserspender wurde aufgestellt, an dem die Studierenden ihre Flaschen auffüllen können.

Alle Wände wurden zudem mit einer wasserabweisenden Farbe gestrichen, sodass sie – falls im Getümmel mal ein Getränk verschüttet wird – gut gereinigt werden können. Eine frisch installierte Beleuchtung, die farblich variabel ist, sorgt außerdem je nach Veranstaltung für die passende Stimmung – sogar für eine gute Lernatmosphäre mit hellem Oberlicht. Im Nilkeller gibt es jetzt nämlich auch eine Lernzone mit Tischen und Stühlen, die Studierende tagsüber nutzen können. Dafür wurde auch neues W-Lan eingerichtet und mehr Steckdosen als vorher installiert.

Die Renovierung des Nilkellers kostete 600.000 Euro

„Der Deal mit der Uni war, dass sie einen großen Teil der Kosten übernimmt und die Räume dafür interdisziplinär genutzt werden können“, sagt Rumprecht. Insgesamt kostete die Renovierung 600.000 Euro, der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) hat einen fünfstelligen Betrag davon getragen, den Rest bezahlte die Universität.

Für die Nutzung der etwa 230 Quadratmeter großen Haupträume – mit den Lagerräumen misst der Keller etwa 350 Quadratmeter - hat der Nil-Verein nun einen Stundenplan erstellt. Unter der Woche werden sich tagsüber Lernende oder Studierendengruppen, beispielsweise vom Hochschulsport dort aufhalten, ab 18 Uhr übernimmt dann der Nil-Verein mit seinen Veranstaltungen. „Von Freitag bis Sonntag habe wir die Räume ganztägig“, sagt Rumprecht.

Geplant sind Lesungen, Slams und Konzerte

Geplant sind wie schon vor der Renovierung Lesungen, Kino- und Spieleabende, Poetry-Slams sowie vor allem Konzerte, wie Norman Brackmann sagt, der sich ebenfalls im Nil-Verein engagiert. „Natürlich wird es auch Partyveranstaltungen geben, mit den verschiedenen Fachschaften zum Beispiel, wir sind gut erprobt, was Kooperationen angeht.“

Genauso wie Florian Rumprecht ist auch Brackmann seit 2013 beim Nil-Verein dabei und nach acht Jahren ist den beiden die Motivation noch nicht abhanden gekommen. „Man kann sich hier ein Stück weit selbst verwirklichen, jeder, der eine Idee hat, kann sich einbringen, das macht einfach Spaß“, sagt der 30-jährige Physik-Alumnus.

Seit 1997 besteht der Nil-Verein bereits, der Studierendenkeller eröffnete zwei Jahre später im November 1999. „Er besteht zwar schon seit den 1970er Jahren, wurde vorher aber für mehrere Restaurants genutzt, relativ erfolglos“, erzählt Brackmann. Mit den vorhergehenden Generationen des Vereins hätten die beiden noch immer Kontakt. Früher habe es alle fünf Jahre auch Revival-Partys gegeben, die ebenfalls wieder geplant seien. „Beliebt war der Keller bei den Studierenden schon immer, da hat sich nicht viel geändert“, sagt Florian Rumprecht und lacht.

Eine Wiedereröffnung des Nilkellers ist im Sommer 2021 geplant

Während der zweijährigen Schließzeit ist der Nil-Verein mit seinen Veranstaltungen unter dem Motto „Nil im Exil“ in andere Potsdamer Lokalitäten, wie das KuZe, das Waschhaus oder das Kasino ausgewichen. Wann der Nilkeller nun seine Toren wieder öffnen wird, steht noch nicht genau fest. „Geplant ist eine Eröffnung im Sommer, aber das hängt natürlich auch von der aktuellen Corona-Lage und den entsprechenden Verordnungen ab“, so Rumprecht.

Unter aktuellen Bedingungen sei eine Einweihungsparty mit Biertischen und -bänken draußen auf der Wiese denkbar. Dort könnten alle mit Abstand sitzen und der Nil-Verein würde eine kontrollierte Begehung der neu hergerichteten Kellerräume organisieren. „Wir würden dann nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reinlassen, die sich alles angucken können“, sagt Brackmann. Ob dann auch schon der Kickertisch genutzt werden kann, bleibt abzuwarten.

