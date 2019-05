Drewitz

An der Kreuzung Am Kirchsteigfeld/Gerlachstraße kam es Dienstagnachmittag um 15.50 Uhr zu einem Unfall, bei dem zwei Pkw frontal zusammenstießen. Eine 24-Jährige fuhr mit einem Ford auf der Straße Am Kirchsteigfeld aus Richtung L 40 kommend und wollte an der Kreuzung nach links in die Gerlachstraße abbiegen. Eine 55-Jährige fuhr zu dieser Zeit ebenfalls auf der Straße zum Kirchsteigfeld auf der Gegenfahrbahn aus Richtung Konrad-Wolf-Allee und beabsichtigte, die Kreuzung Zum Kirchsteigfeld/Gerlachstraße geradeaus in Richtung L 40 zu überqueren. Im Kreuzungsbereich missachtete die 24-Jährige die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Skoda und kollidierte mit diesem. Die 55-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 13 000 Euro geschätzt.

