Berliner Vorstadt

Aus ungeklärter Ursache kollidierte am Mittwochmorgen ein Mercedes in der Berliner Straße in Potsdam frontal mit einer Straßenbahn. Der 55-jährige Pkw-Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Tramfahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Straßenbahn fiel zwei Stunden aus.

Von MAZonline