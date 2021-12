Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Montagnachmittag noch vor Frost und Glätte in Potsdam. Bei Temperaturen von bis zu minus 4 Grad „ muss streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden“, heißt es in der amtlichen Warnung des DWD. Die Polizei warnt daher alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen „wegen Glättegefahr heute auf den Straßen sowie Rad und Fußgängerwegen besonders vorsichtig“ zu sein.

Aufgrund des gefrorenen Bodes kann es zu so genanntem „Blitzeis“ kommen, die Fahrbahnen also plötzlich von Glatteis überzogen werden.

Am Montagmittag teilte der Verkehrsbetrieb Potsdam (Vip) mit, dass es aufgrund der aktuellen Wetterlage in Potsdam „zu Einschränkungen beziehungsweise Ausfällen im Öffentlichen Personennahverkehr der Vip“ kommen kann.

Mehrere Verletzte auf der A115

Am Montagmorgen war es aufgrund der glatten Fahrbahn zu mehreren Unfällen auf der A115 bei Potsdam gekommen. Mehrere Fahrzeuge waren auf der A115 im Bereich Nuthetal-Saarmund zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei schwer, sieben Menschen leicht verletzt. 15 weitere Betroffene wurden zudem in einer Potsdamer Turnhalle mit Verpflegung versorgt, bis ihre Weiterfahrt geklärt sei. Vor Ort waren bis zu 50 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Auf den Straßen und Wegen in Berlin und Brandenburg bleibt es bei Schneegriesel, gefrierendem Sprühregen und Dauerfrost zunächst weiter gefährlich glatt. Es kann zu so genanntem Blitzeis kommen, die Straßen und Wege durch spontanes Gefrieren von unterkühltem Regen oder Sprühregen spiegelglatt werden.

Die Wetteraussichten in Potsdam

Es wird in ganz Brandenburg wieder wärmer. In der Uckermark steigt die Temperatur auf ein Grad, in Berlin werden drei Grad und im Fläming fünf Grad erwartet. Vom Westen her zieht Regen auf, der sich ostwärts ausbreitet. Der Mittwoch wird neblig-trüb. Die Temperaturen steigen auf drei bis sechs Grad, es gibt gebietsweise Regen.

Von MAZonline