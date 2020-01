Eigentümerin sucht neuen Betreiber für Ex-„Club Laguna“

Erst einmal klingt es nach einem tollen Angebot: Eine Disco in der Potsdamer Innenstadt kann gemietet werden, der Preis ist niedrig und die Eigentümerin macht zahlreiche Zugeständnisse. Trotzdem wollen die Gastro-Expterten der Stadt lieber die Finger von der Immobilie lassen – und das liegt auch an der Vermieterin.

So sah es im Club Laguna früher aus. Jetzt will die Eigentümerin offenbar wieder eine Bar in der Immobilie. Quelle: Bernd Gartenschläger