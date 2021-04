Innenstadt

Als Denkmal des Monats April ist in Potsdam die ehemalige Seifensiederei an der Kreuzung Brandenburger Straße/Hermann-Elflein-Straße ausgezeichnet worden. Das teilten die Stadt und die AG Historische Stadtkerne mit. Dort, wo sich heute das innerstädtische Planungsstudio des Möbelkonzerns Ikea befindet, wurden früher Seifen hergestellt. Eine langjährige Sanierung machte eine derartige Umnutzung des Gebäudes und zugleich einen Erhalt der ursprünglichen Bauart möglich, heißt es in einer Mitteilung.

Auszeichnungsveranstaltung wird nachgeholt

Wegen der aktuellen Corona-Situation wird die Auszeichnungsveranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Das Haus in der Brandenburger Straße 5 war zunächst ein Brauereigrundstück.

Die Brandenburger Straße 6 wurde ab 1751 durch die Seifensiederei Nürrenbach genutzt. Die Gebrüder Nürrenbach erweiterten ab 1874 die Fabrik und bezogen das Grundstück in der Brandenburger Straße 5 mit ein.

Flaschen der Seifenfabrik gibt es im Archiv des Potsdam-Museums

Die Hofgebäude entstanden um 1900, das Fabrikgebäude wurde 1911 errichtet. Die Nürrenbachs waren die Hoflieferanten und wurden in Zeitschriften des 19. Jahrhunderts wegen der Qualität ihrer Seifen und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses lobend erwähnt. Flaschen der Seifenfabrik Nürrenbach hat das Potsdam-Museum im Archiv.

