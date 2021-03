Potsdam

Potsdam blüht auf. Die städtischen Gärtner haben begonnen, an den zahlreichen Stellen in der Landeshauptstadt für ein frühlingshaft buntes Bild zu sorgen: Die langen Beete am Bassinplatz, der Hügel am Marktcenter und der Bereich am Brandenburger Tor wurden bereits mit bunten Frühblühern bepflanzt.

Zur Galerie Jetzt sind Potsdams Gärtnerinnen und Gärtner im Pflanz-Einsatz: Sie bringen Frühjahrsblumen in die Beete auf der Freundschaftsinsel und in der Innenstadt. Hier ein paar Impressionen.

Am Mittwoch folgte die Freundschaftsinsel und in der kommenden Woche werden die Beete vor dem Standesamt in der Friedrich-Ebert-Straße und vor dem Bildungsforum bepflanzt. Allein auf den Pflanzbeeten in der Innenstadt werden dabei 40 250 Vergissmeinnicht, Tausendschönchen und Stiefmütterchen in allen Farben gepflanzt.

Tulpen, Narzissen und Hyazinthen im Herbst gesetzt

Schon im Herbst vergangenen Jahres hatte der Verwaltungsbereich Grünflächen fast 30.000 Blumenzwiebeln wie Tulpen, Narzissen, Scilla und Hyazinthen stecken lassen. Sie werden ebenfalls in Kürze erblühen. Außerdem kamen zusätzlich mehr als 1000 vom Förderverein gestiftete Raritäten-Zwiebeln in die Beete auf der Freundschaftsinsel.

Auch mit Hilfe solcher Spenden und ehrenamtlicher Unterstützung, zum Beispiel der „Freunde der Freundschaftsinsel“, den „Kiezläufern“ vom Schlaatz oder den „Beetschwestern“ vom Stadtgarten kann die Stadt das Niveau der Pflanzungen der vergangenen Jahre auch in diesem Jahr wieder aufrechterhalten.

Wildstauden für den Bassinplatz im Sommer

Die Stadt kündigt weitere Pflanzungen an: Fast 60 verschiedene heimische Wildstauden werden im frühen Sommer das Bild des Bassinplatzes verschönern. In Zusammenarbeit mit der Initiative buerger-beete.de und dem BUND sowie zahlreichen freiwilligen Helfern, wurden dort bereits am 6. März wertvolle Blühwiesen eingesät. Auch auf dem Platz der Einheit werden derzeit Blühwiesen angelegt.

Von Alexander Engels und Bernd Gartenschläger